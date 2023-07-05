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Полиция не возбудила дело против трансперсоны по жалобе Мизулиной

Символ трансгендерности

Российская полиция отказалась возбуждать два дела против трансфеминного блогера Хилми Форкс. Завести их требовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как рассказала сама Мизулина, полиция не стала возбуждать в отношении блогера уголовное дело о распространении порнографии и административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ+ среди детей. Мизулина заявила, что будет обжаловать отказ в Генпрокуратуре.

Жалобы на Хилми Форкс Мизулина отправила генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву ещё в мае. Тогда Мизулина отмечала, что получила больше 3,5 тысяч жалоб на блогера.

Хилми Форкс ведёт телеграм, инстаграм с сотнями тысяч подписчиков и тикток с миллионами просмотров. В соцсетях она позиционирует себя трансженщиной и рассказывает о своей гомосексуальной ориентации. В январе 2023 года против неё возбудили административное дело по статье об ЛГБТ-пропаганде по жалобе депутата Госдумы от СРЗП Яны Лантратовой.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • По данным правозащитников, после начала войны с Украиной и принятия дискриминирующих поправок 83% опрошенных представителей ЛГБТ+ заметили усиление гомофобных и/или трансфобных настроений в российском обществе. Также ЛГБТ-персоны стали реже обращаться в полицию в случае дискриминации и насилия: они опасаются, что столкнутся с повторной дискриминацией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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