Полиция не возбудила дело против трансперсоны по жалобе Мизулиной

Российская полиция отказалась возбуждать два дела против трансфеминного блогера Хилми Форкс. Завести их требовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как рассказала сама Мизулина, полиция не стала возбуждать в отношении блогера уголовное дело о распространении порнографии и административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ+ среди детей. Мизулина заявила, что будет обжаловать отказ в Генпрокуратуре.

Жалобы на Хилми Форкс Мизулина отправила генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву ещё в мае. Тогда Мизулина отмечала, что получила больше 3,5 тысяч жалоб на блогера.

Хилми Форкс ведёт телеграм, инстаграм с сотнями тысяч подписчиков и тикток с миллионами просмотров. В соцсетях она позиционирует себя трансженщиной и рассказывает о своей гомосексуальной ориентации. В январе 2023 года против неё возбудили административное дело по статье об ЛГБТ-пропаганде по жалобе депутата Госдумы от СРЗП Яны Лантратовой.