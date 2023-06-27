Из Пензенского госуниверситета заставляют отчислиться трансмужчину

Трансгендерного студента заставляют отчислиться из педагогического института Пензенского государственного университета из-за смены документов. Это следует из аудиозаписей разговоров с сотрудницами вуза, которые есть у DOXA.

Сотрудницы вуза сказали студенту, что он не может продолжать учёбу из-за смены имени и гендерного маркера, так как это создаёт "проблемы" учреждению, потому что "государство не поддерживает" трансгендерные переходы. Они обвинили студента в нанесении ущерба репутации университета и высказали опасения, что история попадёт к журналистам.

"Сейчас вся грязь польётся на факультет. […] И никто не будет разбираться, природное у тебя желание, неприродное, или у тебя начало шизофрении. Никто не будет разбираться", – цитирует представительницу вуза DOXA.

В итоге у студента отказались принять новые документы, посоветовав ему отчислиться с бюджетного места и заново поступить на платное, чтобы у факультета "не было проблем".