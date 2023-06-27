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Из Пензенского госуниверситета заставляют отчислиться трансмужчину

Флаг трансгендерных людей

Трансгендерного студента заставляют отчислиться из педагогического института Пензенского государственного университета из-за смены документов. Это следует из аудиозаписей разговоров с сотрудницами вуза, которые есть у DOXA.

Сотрудницы вуза сказали студенту, что он не может продолжать учёбу из-за смены имени и гендерного маркера, так как это создаёт "проблемы" учреждению, потому что "государство не поддерживает" трансгендерные переходы. Они обвинили студента в нанесении ущерба репутации университета и высказали опасения, что история попадёт к журналистам.

"Сейчас вся грязь польётся на факультет. […] И никто не будет разбираться, природное у тебя желание, неприродное, или у тебя начало шизофрении. Никто не будет разбираться", – цитирует представительницу вуза DOXA.

В итоге у студента отказались принять новые документы, посоветовав ему отчислиться с бюджетного места и заново поступить на платное, чтобы у факультета "не было проблем".

  • В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "смены пола" в России. Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".
  • В случае принятия закона трансперсоны в России не смогут официально совершить необходимый им трансгендерный переход. Правозащитники считают, что запрет приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению рынка подпольных медицинских услуг.
  • В России уже запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

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