Полиция Петербурга задержала подростков, оголившихся перед храмом

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух местных жителей, которых подозревают в том, что они сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спас на Крови. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на городское управление МВД.

Полиция за несколько часов нашла двух подростков, которые фотографировались на фоне храма. Им 15 и 17 лет. Снимки, которые заинтересовали правоохранительные органы, появились в соцсетях 19 ноября. Пользователи отмечают, что фотография была выложена в Instagram ещё несколько месяцев назад.

В конце октября полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнюю Ирину Волкову по обвинению в оскорблении чувств верующих из-за фото на фоне Исаакиевского собора, на которых модель показала нижнее белье. По версии следствия, Волкова "унизила и оскорбила" чувства верующих. Суд не стал избирать ей меру пресечения. Следствие настаивало на запрете определенных действий, прокурор не поддержал позицию следствия, с чем согласился суд, посчитав доводы обвинения "предположительными". На заседании Волкова заявила, что признает вину и раскаивается.