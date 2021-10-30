Полиция в Санкт-Петербурге задержала модель, сфотографировавшуюся в трусах на фоне Исаакиевского собора. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По этой статье 30-летней Ирине Волковой грозит заключение в колонии на срок до одного года.

На фотографии, из-за которой, предположительно, заведено дело, Волкова в футболке и трусах сидит спиной к камере и смотрит в сторону собора. В сообщении Следственного комитета говорится, что подозреваемая, "действуя умышленно и публично" и "проявив явное неуважение к обществу", оскорбила чувства верующих, сделав фотографии и видеозапись с обнажёнными частями тела.

Исаакиевский собор не принадлежит Русской православной церкви и находится в собственности государства. Там расположен одноимённый музей. В его пресс-службе "Комсомольской правде" заявили, что не обращались в полицию. Волкова рассказала в инстаграме, что стала получать угрозы. Исходную запись с фотографией она удалила.

Первое использование статьи УК

О возбуждении уголовного дела стало известно на следующий день после того, как суд в Москве приговорил к десяти месяцам лишения свободы блогера Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову, сфотографировавшихся на фоне Покровского собора в Москве.

На фотографии пара имитировала оральный секс, причём Чистова была в куртке с надписью "Полиция". 30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотографию.

Приговор Бобиеву и Чистовой стал первым реальным сроком по статье об оскорблении чувств верующих, появившейся в Уголовном кодексе в 2013 году, обратил внимание канал "Настоящее время". 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве заведено ещё одно аналогичное дело – против снявшейся напротив Покровского собора топлес 22-летней Лолиты Богдановой.