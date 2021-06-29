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Полиция пришла к журналистам издания "Проект"

Роман Баданин

Во вторник утром полиция пришла домой к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и корреспонденту издания Марии Жолобовой. Об этом сообщается в телеграм-канале "Проекта". С чем связан приезд полицейских, пока неизвестно.

В квартире у Баданина идёт обыск.

Мария Жолобова не пустила полицейских в квартиру. К ней выехал адвокат "ОВД-Инфо".

Возле её дома полицейские задержали заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина. В квартире родителей Рубина проводится обыск, журналиста привезли туда же, сообщает издание в телеграм-канале.

29 июня "Проект" планировал выпустить расследование Марии Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева.

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