Постучали триста раз. Ночная охота полиции на сторонников Навального

Рейды сотрудников уголовного розыска в штатском по домам москвичей начались в ночь на 17 августа. Тогда люди «из органов» посетили примерно 100 адресов в Москве, которые получили, как считается, из взломанной и попавшей в распоряжение оперативников базы данных сторонников Навального.

По информации ОВД-Инфо, интерес уголовного розыска вызвали те жители Москвы, кто регистрировался на сайтах "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, который недавно признан российскими властями «иностранным агентом» и «экстремистской организацией».

О визитах полиции по адресу регистрации сообщили, в частности, журналист и муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар:

Журналист и документалист Андрей Лошак:

Редактор и переводчик Анастасия Грызунова:

Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов:

Днём 19 августа в правозащитном проекте ОВД-Инфо насчитали уже 303 подобных сообщения от жителей Москвы. Но по большей части речь шла не об активистах или политиках, а, скорее, рядовых гражданах, сочувствующих команде Навального. Подавляющее большинство из них просили сохранить анонимность, сообщили Радио Свобода правозащитники из ОВД-Инфо.

Об утечке базы данных регистрировавшихся на сайте “Свободу Навальному” стало известно в апреле. Перед акцией в поддержку политика 21 апреля 2021 года неизвестные дополнили базу сторонников Навального датами рождения и местами работы. Тогда это обернулось массовыми увольнениями с госпредприятий вроде метрополитена или «Мосгортранса». Опальные сотрудники теперь ищут справедливости в судах. В ФБК признали утечку и обвинили в сливе бывшего сотрудника. Тот категорически опроверг обвинения.

“Они плюют и на право, и на закон”

Полицейские 17 августа требовали дать письменные объяснения о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. В некоторых случаях прозрачно намекали на необходимость написать заявления против Навального и ФБК о разглашении персональных данных. Диалог с правоохранительными органами в десятках случаев выстраивался практически по одному и тому же сценарию, рассказывает Радио Свобода юрист ОВД-Инфо Елена Макарова, она занималась обращениями граждан к правозащитникам:

прозрачно намекали, мол, давайте, напишем заявление, и на Навального

- Мы сначала вообще решили, что, может быть, это чья-то шутка. Потому что сообщения шли как под копирку, не просто схожие, а идентичные: приходят сотрудники, говорят, что "ваши паспортные данные ушли в сеть из-за ФБК", соответственно, просят написать заявление, выясняют, кто заставил регистрироваться на каких-то ресурсах, на самом ли сайте ФБК, либо в "Умном голосовании" принимать участие. Выясняют, принимали ли участие в каком-либо голосовании граждане на сайте этого самого ФБК. Некоторых людей ждали возле квартиры, а люди пришли с работы или ещё откуда-то. Но в большинстве случаев звонили в дверь, причем, что характерно, уже после десяти вечера. И ночью были звонки. Ничего не стесняются. И непонятно, в связи с чем. Может быть, распоряжение какое-то новое поступило, но приходили уже поздно вечером. И текст произносили везде примерно один и тот же: не то чтобы заставляли, но прозрачно намекали, мол, давайте, напишем заявление, и на Навального, и на ФБК за распространение персональных данных.

- Те, кто обращался за помощью в ОВД-Инфо, в большинстве случаев старались сохранить анонимность. С чем это связано?

- Такие вопросы мы обычно не задаем людям, это их право. Я думаю, что это из соображений безопасности. Учитывая, что в последнее время в стране происходит, сколько организаций закрыто, сколько организаций признаны экстремистскими, сколько вносится в какие-то списки Минюста и так далее. А регистрируются на сайте, по крайней мере, "Умного голосования", как я понимаю, совершенно обычные граждане. То есть это не какие-то политические активисты. А для обычного человека это ситуация крайне нестандартная, когда к нему там кто-то ночью приходит, тем более сотрудники полиции, и естественно, это пугает. Тут нет ничего удивительного. Активисты к этому готовы, хотя и для активиста это неприятно. А обычные граждане совсем к этому, думаю, непривычны. Кто-то учится в университете, не хочет, чтобы сообщали, кто-то где-то работает и не хочет терять работу, это все обычная практика. Когда я выступаю защитником в судах, очень часто сталкиваюсь с подобным. Люди просят: "Ой, давайте по-быстренькому, по-тихому все сделаем, лишь бы только мне не сообщили на работу, в университет…" Думаю, здесь та же история.

- Насколько законны подобные визиты, да еще с предложениями написать заявление?

Давят морально, пытаются угрожать

- Сотрудники полиции, в принципе, могут прийти к гражданам, им это позволяет закон о полиции. Но, во-первых, не в ночное время – безусловно, это просто беспредел и безобразие. Есть границы того, когда сотрудники могут приходить и по каким поводам могут приходить. И граждане, конечно, совершенно не обязаны их впускать в квартиру: неприкосновенность жилища охраняется у нас Конституцией. Но посещение такое, безусловно, пугает и нервирует. Полицейские могут прийти, но давить никакого права не имеют. И я так понимаю, когда они получают некие распоряжения от руководства или какую-то директиву от руководства, они плюют и на право, и на закон, и на то, что так нельзя. Я вчера разговаривала с одним из подвергшихся визиту, скажем так, граждан, и он сказал: "Мне прозрачно намекнули, что если я сейчас не напишу объяснительную здесь, в коридоре, поскольку в квартиру я их не пустил, то я поеду в отдел полиции и буду там сидеть какое-то количество часов, пока объяснения им все-таки не дам". Под таким давлением, конечно, человек предпочел на коленке в коридоре дать какие-то объяснения, нежели ночью ехать в отдел полиции. Разумеется, это никакого отношения к закону не имеет, но что ему оставалось делать?

- В этой ситуации какие объяснения вообще могут требовать сотрудники полиции? Учитывая, что законы, согласно Конституции, обратной силы не имеют, и прошлая регистрация на сайтах структур Навального не означает поддержку позже объявленной «экстремистской» организации.

- По закону не означает. И по закону они вообще требовать объяснений не могут. Потому что давать объяснения – это право граждан, а не их обязанность. Обязаны давать показания свидетели, по закону опять же, но к данной ситуации это не имеет никакого отношения. А уж когда просто приходят, и даже неизвестно, в каком статусе находится гражданин, а к нему просто вламываются, требуют какие-то объяснения, – это вообще незаконно, они не имеют права их требовать. Но они пользуются тем, что, во-первых, граждане не сильно осведомлены о своих правах. У нас это практика давнишняя, она, к моему большому сожалению, не сильно меняется, и эти ночные визитеры этим пользуются, давят морально, пытаются каким-то образом угрожать. Мы создали инструкцию прямо ночью, по горячим следам, разместили ее у нас на сайте, чтобы те граждане, к которым сейчас будут приходить, могли прочитать. Конечно, закон обратной силы не имеет, и, конечно, даже регистрация на сайтах, ресурсах, связанных с Алексеем Навальным и ФБК, не может никаким образом причислить гражданина к «экстремистской организации» или к участию в ней. Но это по закону. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов вполне могут начать проверку: а не участник ли вы экстремистской организации, - считает юрист ОВД-Инфо Елена Макарова.

В отделении полиции с виолончелью

К жителю Санкт-Петербурга Георгию пришли по старому московскому адресу, застав там только его родственников. Со слов мамы Георгий выяснил, что к нему точно так же пришли люди в гражданской одежде, сообщив, что они из уголовного розыска, ищут Георгия:

"Причем не совсем понятно было, что именно они хотели – передать мне какую-то повестку или скрутить, забрать куда-то. - пересказывает Георгий слова близких. - Они как будто ходили лично к каждому, кто у них был где-то засвечен, и говорили “не ходите на митинги, это все плохо”".

Георгий предполагает, что дело не в его регистрации на сайте команды Навального. По одной почте и даже имени с фамилией едва ли можно было узнать адрес его регистрации: пойди и разберись потом между всеми полными тёзками в 12-миллионной Москве, кто из них вписался в “Умное голосование”. А в феврале Георгия случайно задержали в центре Петербурга в день оглашения приговора Навальному. Момент задержания попал на видео: здесь Георгий с футляром с виолончелью за спиной.

"Тогда же митинг заранее не объявлялся, а если и объявлялся, то я о нем не знал, - вспоминает Георгий события 2 февраля. - У меня в тот день была репетиция, я играю на виолончели, а потом еще было занятие по фортепиано в музыкальной школе, и во время занятия, как я потом понял, вынесли приговор и сразу же объявили митинг. Выхожу с виолончелью на плече в город, иду к метро и вижу интересную картину. Люди еще не успели съехаться, а на этом месте силовики сразу же начали зачистку. Я вижу большое количество ОМОНа, Росгвардии, журналистов, и никаких митингующих, то есть совершенно непонятно, что происходит. Я спрашиваю у окружающих, что происходит, окружающие спрашивают у меня. А потом нас всех дружно сажают в автобус, причем это был не автозак, а просто обычный рейсовый автобус, и уже в автобусе я узнаю, что был объявлен митинг. Многие говорят сейчас: зачем вам это все, не лезьте в политику, никого не трогайте и живите нормально. Более оппозиционно настроенные говорят, что скоро нормальной жизни будет все меньше и меньше. Я не буду никого ни к чему призывать, просто есть такой факт с моим задержанием".

Приходил участковый, говорил, чтобы я ни на какие митинги не ходил, потому что всех там будут "это самое"

В отделе полиции Георгия с другими задержанными продержали всю ночь. Житель Петербурга вспоминает, как слышал разговор между полицейскими, признавшими, что очевидно он оказался здесь по ошибке. "Теоретически можно пойти на митинг с гитарой, но не с виолончелью же", - рассуждает Георгий. Отпускать из отдела полиции, впрочем, никого не торопились. До суда дело Георгия так и не дошло, а вот паспортные данные в протоколе остались. Бонусом в базу данных МВД пошли фотография и отпечатки пальцев: задержанных принудительно фотографировали и проводили дактилоскопию:

"Потом для меня вся эта история как-то затихла, но вчера ко мне в дверь постучались. Казалось бы, я на митинги не хожу, я хочу жить спокойной жизнью, но не получается. Не буду скрывать, на сайте "Умного голосования" я регистрировался, но я там ни адресов, ничего другого не оставлял. Мое субъективное предположение, что абсолютно ко всем, кто где-то как-то был засвечен, они ходят и индивидуально запугивают. Кстати, я в то время снимал комнату в другом месте, и при задержании оставил старый адрес. Я оттуда переехал, а потом мне звонили из той квартиры перед следующим каким-то митингом и сказали, что приходил участковый, говорил, чтобы я ни в коем случае ни на какие митинги не ходил, потому что всех там будут "это самое"", - рассказывает житель Санкт-Петербурга Георгий.

Предположение о том, что массовые полицейские рейды не связаны с утечкой базы данных команды Навального, высказал в Твиттере сторонник Навального Владимир Милов.

В ФБК, кстати, отрицают взлом конкретно этой базы – «Умного голосования». Другой соратник Навального Леонид Волков назвал действия полиции террористическим актом, “чтобы люди боялись участвовать в «Умном голосовании», чтобы боялись поддерживать команду Навального”.