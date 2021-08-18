"Я устал бояться": машинист против Московского метрополитена

Суд в Орехово-Зуево в Подмосковье восстановил в должности машиниста электропоезда московского метро Владимира Шляпкина, уволенного якобы за прогулы после утечки базы данных с сайта в поддержку Навального. Суд также взыскал с Московского метрополитена 450 тысяч рублей в счет заработной платы за время вынужденного прогула в течение последних трех месяцев, а также 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Владимир Шляпкин сообщил Радио Свобода, что уже восстановился на работе – во вторник был его первый рабочий день после увольнения.

Свое увольнение машинист считает политически мотивированным. В мае этого года десятки сотрудников московского метро лишились работы из-за подозрений в поддержке Алексея Навального. Сотрудникам метрополитена предлагали уволиться по собственному желанию или "за прогул". По некоторым данным, работу потеряли свыше 200 человек. Имена уволенных, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному". Шляпкин также был зарегистрирован на сайте, хотя на митинги в поддержку политика, как он уверяет, не ходил.

12 мая машинисту приказали уволиться по соглашению сторон. Шляпкин отказался. В тот же день он почувствовал себя плохо и отправился в поликлинику, где ему открыли больничный лист. Несмотря на это, его уволили, записав этот день как прогул. Позже выяснилось, что Шляпкину добавили еще один прогул "задним числом". Увольнение работника, который находится на больничном, в России незаконно.

В интервью Радио Свобода Владимир Шляпкин рассказал, что такого решения суда он не ожидал, несмотря на абсурдность позиции работодателя:

Метрополитену не удалось доказать факт несуществующего прогула

– Думаю, что я выиграл суд, потому что ответчику – метрополитену – попросту не удалось доказать факт несуществующего прогула. То есть в данном случае это именно работодатель должен был доказать суду факт нарушений со стороны работника, а юристы метрополитена не смогли этого сделать. Они не предоставили в суд почти никаких доказательств, кроме липовых актов о моем якобы прогуле. За что конкретно меня уволили – говорить сложно, у меня нет никаких четких доказательств, кроме подозрений. Это нигде не фигурирует, ни в каких документах. Лично я полагаю, что это произошло из-за слитой базы Навального, где была моя электронная почта. А дальше я уже не знаю, как собрали фамилию и место работы. У меня есть предположения, но я их не готов озвучить.

– Если это так, метрополитен увольнял сотрудников, которые якобы симпатизируют Навальному, по собственной инициативе или на них давили сверху откуда-то?

– Возможно, это было давление сверху. Я не могу это утверждать, потому что попросту не знаю (ранее СМИ сообщали, что увольнения могли быть санкционированы начальником Дептранса Москвы Максимом Ликсутовым, – Р.С.)



– Могу ли я спросить про ваше отношение к Алексею Навальному? Я так понимаю, что на митинг в его поддержку вы не ходили, но, тем не менее, какое-то отношение к нему у вас есть?

– Свое отношение я выразил на сайте в его поддержку, оставив свой электронный адрес. Это даже не столько поддержка Навального, сколько усталость от коррупции и беззакония. Ничего не меняется, все одно и тоже.



–​ Вы уже вышли на работу и дают ли вам нормально работать?



– Да, во вторник был первый рабочий день. Никакого давления руководства я не опасаюсь. Потому что я устал бояться, не хочется этого делать. По поводу отношения со стороны работодателей и работников – ничего не изменилось, отношения как с начальством, так и с коллегами, ровные, по крайней мере пока, – рассказал Владимир Шляпкин.

Восстановление Владимира Шляпкина на работе прокомментировал глава независимого профсоюза работников метрополитена Николай Гостев:

Молодцы ребята, выстояли, не испугались

– Это был тяжелый суд, все проходило достаточно сложно . Конкретных подтверждающих фактов, что Владимира Шляпкина уволили из-за Навального, у меня нет. Причины массовых весенних увольнений мы до сих пор раскрыть не смогли, работодатель молчит. Много различных слухов, и не только про политические взгляды. Были слухи, что идет какая-то массовая чистка, но пока нет документов, я на эту тему промолчу. Это было шестое судебное заседание, и метрополитен, конечно, понимает, что натворил дел, но на мировые соглашения идти отказывается и максимально затягивает суды. По Шляпкину была очень хорошая доказательная база, но все равно смогли победить только с шестого раза. Молодцы ребята, выстояли, не испугались.

–​ Кроме того, суд взыскал с Метрополитена 450 тысяч в счет заработанной платы за время вынужденного прогула в течение трех месяцев, в также 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Вы довольны таким результатом?

Метрополитен показал себя во всей красе - как он умеет издеваться

– Мы на это рассчитывали, но не ожидали, что будет такая маленькая компенсация морального вреда. Мы просили больше, но работодатель – Московский метрополитен – показал себя во всей красе, как он умеет издеваться. Заявлялись свидетели, которые свидетелями не являются, факты и документы передергивались, вопреки разуму. Судья с прокурором все это увидели и услышали воочию. Поэтому почему так низко оценили моральный вред – я не знаю, видимо, у нас в стране просто такие суммы сейчас заведены.



–​ Суд восстановил Владимира на работе, но как вам кажется, дадут ли ему спокойно работать дальше?

Пока всем дают работать, мы всех сопровождаем

– В этом году мы восстановили по суду уже седьмого человека. Если смотреть по массовым увольнениям апреля-мая, из этой группы он пятый. И пока всем дают работать, всех мы сопровождаем. По крайней мере, в течение года они спокойно работают. Да, конечно, ошибок им не простят, поэтому они концентрируются и понимают, что за ними усиленный контроль. Но в целом работают спокойно.



–​ Метрополитен увольняет машинистов, которых подозревают в том, что они якобы за Навального, по собственной инициативе или это какое-то указание сверху?

Схема увольнения была одинаковая

– Я вам так отвечу на этот вопрос. У нас большинство уволенных как раз не машинисты. Есть машинисты эскалаторов, связисты, работники сигнализации, механики-электромонтеры, бухгалтеры, то есть спектр профессий очень широк. Мы объединили их в одну группу, потому что схема увольнения была одинаковая, кладут на стол два приказа и говорят: или увольняйся по-хорошему, по соглашению сторон, или по-плохому, за нарисованный прогул. А вот отказались подписывать документы по соглашению сторон как раз машинисты, как самый продвинутый пролетарский авангард в метрополитене.



–​ СМИ пишут, что около 200 человек потеряли работу. Скольким удалось восстановить и сколько дел сейчас в судах?

В суд решились пойти только 48 человек, это очень плохо, люди не задумываются о своих трудовых правах

– Ходили слухи о 150-ти. К нам в профсоюз обратились 64 человека по электронной почте. Приехали, чтобы с документами поработать и начать защищаться, 57 человек. В судах мы сейчас сопровождаем 48 дел, то есть в суд решились пойти только 48 человек. Очень плохо, что такое большое количество людей решились на соглашение сторон. Соглашение сторон – это очень тяжелая категория дел в судах, очень трудно потом доказать, что это не была воля работника. То есть у нас о своих трудовых правах никто не задумывается вообще, кроме пролетарского авангарда, острия локомотивных бригад.

– Это все люди молодые?

Большинство уволенных - люди со стажем

– Вовсе нет, большинство уволенных – люди со стажем больше десяти лет, есть даже ветераны метрополитена, которые проработали в метрополитене больше 25 лет. Там такой широкий спектр, что совершенно невозможно объединить всех в какую-то группу, которая поддерживала бы Навального. Или их записали по каким-то другим признакам в экстремисты, или просто от них решили избавиться по каким-то иным причинам – совершенно непонятно, – говорит глава профсоюза работников Метрополитена Николай Гостев.

Ранее сообщалось, что базу данных сторонников Алексея Навального передал людям, работающим на российские власти, бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в России "иностранным агентом" и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) Фёдор Горожанко. Об этом сообщал директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на внутреннее расследование фонда. По словам Жданова, утечка электронных адресов людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному", произошла с сервера сервиса рассылки. Вычислили злоумышленника по его IP-адресам, с которых он заходил в интернет из Находки и Санкт-Петербурга. Эти города в дни кражи информации посещал Горожанко, утверждает Жданов. Другие соратники Навального в своих соцсетях обвинили Горожанко в предательстве. Фёдор Горожанко в разговоре с Север.Реалии все обвинения в свой адрес отрицал: "Перед выборами муниципальными в 2019 году я уволился из ФБК и с тех пор с ними не взаимодействовал никаким образом. Наверное, проще всего на меня повесить", – сказал Горожанко.