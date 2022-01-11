Британская полиция расследует просочившиеся в прессу сообщения о вечеринке на территории правительственной резиденции на Даунинг-стрит в период жёстких коронавирусных ограничений.

Обвинения "в вопиющем нарушении" требований первого локдауна прозвучали в адрес самого премьер-министра Бориса Джонсона, который, возможно, тоже мог участвовать в мероприятии 20 мая 2020 года вместе со своей супругой (а на тот момент невестой) Кэрри.

В понедельник телекомпания ITV опубликовала электронное письмо-приглашение на вечеринку от имени главного личного секретаря Джонсона – Мартина Рейнолдса. Из просочившегося электронного текста следует, что более ста сотрудников приглашаются на пикник "с социальным дистанцированием" в саду резиденции премьер-министра: "Пожалуйста присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку".

На тот момент, как отмечает The Guardian, в Великобритании официально было запрещено собираться на подобные мероприятия. Максимум на свежем воздухе могли встретиться два человека, если они не были членами одной семьи. И в день вечеринки 20 мая о жёстких нормах локдауна говорил на очередном коронавирусном брифинге тогдашний министр культуры Оливер Дауден.

На пикнике на Даунинг-стрит, по информации журналистов, в итоге присутствовали около 30-40 человек. Два свидетеля рассказали Би-би-си об участии Джонсона. Сам он пока отказывается отвечать на вопросы, ссылаясь на то, что идет официальное расследование.

Первым о вечеринке написал на прошлой неделе в своем блоге бывший советник Джонсона Доминик Каммингс. Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что если присутствие премьера подтвердится, то ему будут заданы "серьезные вопросы".

Вечеринка весной позапрошлого года - далеко не первый пример нарушений коронавирусных правил, в которых обвиняют Джонсона и его сотрудников, и премьер в конце прошлого года объявил об официальном расследовании этих обвинений, отмечает "Би-би-си", упоминая одновременно "стремительно летящую вниз" популярность нынешнего главы кабинета.

Еще в июне прошлого года, по подсчётам социологической компании YouGov, одобрявших и не одобрявших работу Джонсона британцев было примерно поровну. К настоящему моменту разрыв достиг рекордного за все премьерство Бориса Джонсона значения: 71% опрошенных им недоволен, и только 23% - претензий не имеют.