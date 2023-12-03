Полиция в Петербурге прервала "Лимоновские чтения"

В Санкт-Петербурге вечером в субботу полиция прервала концерт, посвящённый писателю и политическому активисту Эдуарду Лимонову. Мероприятие под называнием "Лимоновские чтения" проходило в клубе "Ионотека". Его организаторы утверждают, что концерт был "патриотическим", и на нём читали стихи в поддержку "специальной военной операции" - так российские власти называют войну в Украине.

Как сообщает издание "Фонтанка", полицейские появились в клубе ближе к концу мероприятия, выключили свет и потребовали у собравшихся предъявить документы. Свои действия они обосновали тем, что "поступило некое заявление", однако не уточнили, о чём именно.

Телеграм-канал "Национальная правозащита", связанный с активистами запрещённой Национал-большевистской партии, созданной Лимоновым, утверждает, что на выходе из клуба были задержаны восемь человек. Четверых после проверки документов отпустили. Ещё четверо - Андрей Песоцкий, Кирилл Травкин, Станислав Бубенчиков и Кристина Меткина, - оставлены на ночь в отделе полиции. Предположительно, им вменяется мелкое хулиганство.

СМИ сообщают, что на концерте выступали рэпер Шокк, ранее поддержавший военное вторжение России в Украину, и рэпер Рич - автор трека "Грязная работа", выступавший 30 сентября прошлого года на концерте на Красной площади в честь присоединения к России "новых территорий" - частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Организатор концерта - координатор незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Андрей Дмитриев, - называл мероприятие "концертом русской патриотической молодёжи, где стихи люди читают в поддержку СВО".