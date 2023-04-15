Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна

Правительство Польши приняло решение ввести временный запрет на импорт зерна и ряда других продовольственных товаров из Украины. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

Согласно постановлению, которое опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. В перечень товаров, которые запрещается ввозить, вошли зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.

Председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, но в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан. Качиньский также сказал, что украинская сторона уже уведомлена о решении польского правительства.

Ранее министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский провели встречу, на которой обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. Сообщалось, что Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу, при этом транзит некоторой продукции через страну останется возможным.

Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением правительства Польши. В заявлении говорится, что запрет распространяется в том числе на транзит продукции через страну. В ведомстве также отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям, которые стороны достигли ранее.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения", - сказано в заявлении министерства.