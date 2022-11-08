Украина выступила за продление сделки по экспорту своего зерна

Киев выступил за продление зерновой сделки, по которой украинская сельхозпродукция экспортируется в другие страны из трёх крупных черноморских портов - с целью ослабить мировой продовольственный кризис.

"Мы придерживаемся той линии, что инициатива должна сохраняться независимо от воли России", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Во вторник она посетила Киев с однодневным визитом.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на полномасштабное российское вторжение Украина готова оставаться "гарантом мировой продовольственной безопасности", тем самым он подчеркнул статус его страны как одного из крупнейших в мире производителей зерна.

Зерновое соглашение с Россией, достигнутое в июле при посредничестве Турции и ООН, истекает 19 ноября. Сделка оказалась под угрозой в октябре, когда Москва ненадолго приостановила участие в ней, обвинив украинскую сторону в ударах по российским кораблям в аннексированном Севастополе. Киев в ответ заявлял, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил 8 ноября, что Украина хотела бы расширить договоренности об экспорте сельхозпродукции с тем, чтобы они касались и других украинских товаров и портов. Также приводятся слова Васькова о том, что после возвращения России к участию в нынешней зерновой сделке, транспортный коридор, по которому корабли вывозят зерно, стал работать гораздо медленнее. "Когда ООН и Турция сами проводили инспекции, они показали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, с возвращением России, их снова стало 12 в день", - приводит слова украинского чиновника Русская служба "Би-би-си".

Украина хотела бы продлить зерновую сделку по меньшей мере на год, пишет со ссылкой на Юрия Васькова Reuters.

Линда Томас-Гринфилд, посещая 8 ноября Киев, где она провела серию переговоров, подтвердила "неизменную поддержку" Украине со стороны США. Владимир Зеленский в беседе с ней подчеркнул необходимость немедленных шагов со стороны ООН, включая срочную отправку в Украину международных экспертов для расследования предполагаемого использования Россией в войне с Украиной иранских дронов-камикадзе. Среди прочего, Зеленский призвал ограничить членство и привилегии России в МАГАТЭ, упомянул о необходимость снизить возможности Москвы по "злоупотреблению" правами в ООН и создать специальный трибунал против России.

Российские власти не раз отрицали обвинения в военных преступлениях в Украине в ходе боевых действий в этой стране.

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