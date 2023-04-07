Украина готова приостановить экспорт зерна в Польшу на фоне протестов

Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу. Об этом договорились министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский на встрече в пятницу. Польша останется для Киева лишь путём транзита зерна. Ранее демпинговые цены на украинскую сельхозпродукцию привели к протестам польских фермеров и отставке предыдущего министра сельского хозяйства.

На встрече, которая прошла на пограничном пункте в Дорогуске, министры обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. По словам Николая Сольского, украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона. Роберт Телус сообщил, что обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они приняли решение о создании оперативной группы. Телус считает, что Польше необходимо разгрузить свои зерновые склады и экспортировать своё зерно до начала сбора нового урожая. Он поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в этом вопросе.

Роберт Телус занял пост министра сельского хозяйства два дня назад. 5 марта предыдущий министр Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за протестов фермеров против импорта в Польшу украинского зерна и другой сельхозпродукции.

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность.