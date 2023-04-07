Украина готова приостановить экспорт зерна в Польшу на фоне протестов

Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу. Об этом договорились министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский на встрече в пятницу. Польша останется для Киева лишь путём транзита зерна. Ранее демпинговые цены на украинскую сельхозпродукцию привели к протестам польских фермеров и отставке предыдущего министра сельского хозяйства.
На встрече, которая прошла на пограничном пункте в Дорогуске, министры обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. По словам Николая Сольского, украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона. Роберт Телус сообщил, что обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они приняли решение о создании оперативной группы. Телус считает, что Польше необходимо разгрузить свои зерновые склады и экспортировать своё зерно до начала сбора нового урожая. Он поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в этом вопросе.
Роберт Телус занял пост министра сельского хозяйства два дня назад. 5 марта предыдущий министр Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за протестов фермеров против импорта в Польшу украинского зерна и другой сельхозпродукции.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность.
- Изначально предполагалось, что основная часть ураинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.
- 31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчёркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года.
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