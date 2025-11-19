Польша закроет последнее российское консульство в стране

Польша отзывает согласие на работу в стране последнего российского консульства, которое работало в городе Гданьск. Об этом в среду, выступая в Сейме, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, официальная нота будет передана российским представителям в ближайшие часы.

Закрытие консульства Сикорский назвал ответом на повреждение железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин, которое следствие в Польше квалифицировало как акт диверсии. Накануне власти сообщили о том, что подозреваемые - граждане Украины - предположительно, действовали по заказу российских спецслужб. В Москве обвинения отвергли.

После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется только одно работающее российское диппредставительство - посольство в Варшаве. При этом до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в стране работали несколько консульств. Их число постепенно сокращалось, предпоследним было закрыто консульство в Познани - после попытки поджога завода во Вроцлаве, которую польские власти также связали с Россией.

Сикорский подчеркнул, что закрытие консульства станет не единственным ответом польских властей на диверсию.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила "Коммерсанту", что Россия "сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране". Кроме посольства в Москве, в России работает консульство Польши в Иркутске.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожном пути из Варшавы в Люблин и далее к границе Украины, был вызван "беспрецедентным актом саботажа", и пообещал найти виновных "независимо от того, кто несет за это ответственность". Туск также высказал мнение, что повреждение путей, которое произошло 16 ноября, было преднамеренным и могло привести к сходу поезда с рельсов и жертвам. Туск назвал случившееся наиболее серьёзной угрозой для Польши с начала российского вторжения в Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил во вторник в комментарии, что "Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит". "Было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию", - приводит слова Пескова "Интерфакс".