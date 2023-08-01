Польша заявила о нарушении её пространства вертолётами из Беларуси

Власти Польши сообщили о проникновении 1-го августа в воздушное пространство страны белорусских вертолётов. С заявлением выступило польское министерство обороны, отметив, что руководство НАТО уже проинформировано об инциденте.

"1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами", - говорится в сообщении Минобороны. В нём также отмечается, что ранее Минск проинформировал польскую сторону об учениях.

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в связи с ситуацией на границе с Беларусью созвал заседание комитета национальной безопасности. Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолёты.

Одновременно отмечается, что для выяснения инцидента в МИД Польши вызван временный поверенный в делах Беларуси. Также в Варшаве отмечают, что в последнее время Беларусь и Россия "активизировали гибридную деятельность против Республики Польша".

Местные СМИ, информируя об инциденте на границе, пишут, что ранее польские военные нарушение воздушного пространства белорусскими вертолётами не подтверждали. Факт несанкционированного проникновения был установлен после представления командирами и начальниками служб выводов по анализу обстановки, передаёт Radio RMF24.

Независимые расследователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 километра вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели на территорию Беларуси, говорится в сообщении Русской службы Би-би-си.

Минобороны Беларуси отвергло обвинения, назвав их надуманными. "Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - приводит "Интерфакс" во вторник вечером заявление белорусского ведомства.