Польская армия утром в субботу поднимала в воздух патрульные самолёты на юго-востоке страны из-за активности бомбардировщиков российской дальней авиации. Об этом сообщило в соцсети Х оперативное командование национальных вооружённых сил.

В следующем сообщении военных сказано, что в патруле участвовали союзники Польши по НАТО. Точный состав поднятых самолётов не раскрывается. Кроме того, в режиме повышенной готовности действовали наземные системы ПВО.

Польша уже несколько раз в 2024 году сообщала о взлёте патрульных самолётов из-за действий российских военных. 29 декабря Варшава заявляла о пролёте над страной российской крылатой ракеты, наносившей удар по Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал разъяснений случившемуся. Москва пролёт ракеты отрицает.

Утром 13 января Россия нанесла массированный удар ракетами, бомбами и беспилотниками по территории Украины. Командование воздушных сил украинской армии сообщило, что по целям на территории страны было выпущено 40 ракет и беспилотников. В пусках участвовали, в том числе, стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря, отчитались украинские военные.

В сообщении ВСУ утверждается, что 8 ракет и дронов были сбиты, а больше 20 — отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. О попадании по военным объектам не сообщается, Украина не раскрывает такую информацию.

Москва заявила, что удар наносился по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим артиллерийские снаряды, порох и беспилотники. В заявлении российского Минобороны утверждается, что все намеченные цели поражены.

Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и принижать успехи противника, оперативной проверке информация о результатах российских ударов не поддаётся.