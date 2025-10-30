Ссылки для упрощенного доступа

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолёт

Разведывательный Ил-20 российских ВКС, архивное фото
Разведывательный Ил-20 российских ВКС, архивное фото

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший полёт над Балтийским морем у польского воздушного пространства. Это второй подобный случай за неделю.

Перехват произошел на фоне массированных ударов России по Украине в ночь со среды на четверг, передаёт "Польское радио". В Польше всю ночь работали системы противовоздушной и противоракетной обороны и были подняты в воздух истребители польских ВВС и НАТО.

Министр национальной обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш отметил, что российский самолёт не входил в польское воздушное пространство. Такой же самолёт польские военные перехватывали во вторник. Он летел над международными водами Балтийского моря без плана полёта и с отключённым транспондером.

