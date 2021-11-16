Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, попытавшихся сломать забор на белорусско-польской границе и прорваться на территорию Евросоюза. Видеотрансляцию с места событий ведёт принадлежащее российскому государственному каналу RT агентство Ruptly.

Столкновения проходили приблизительно с 12 часов дня в лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги". Группа мигрантов стала закидывать польских пограничников камнями. Те в ответ сначала применили газ, а затем — светошумовые гранаты. По данным польских военных, у мигрантов так же есть светошумовые гранаты, которые им могли предоставить белорусские пограничники.

После атаки к забору подошли несовершеннолетние мигранты, они кричали польским пограничникам "пожалуйста, помогите!" У собравшихся были замечены плакаты с аппеляциями к правам человека, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

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