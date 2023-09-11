Военная контрразведка ФСБ задержала, а суд арестовал полковника главного автобронетанкового управления российского министерства обороны Илью Тимофеева. Следствие обвиняет его в незаконной демилитаризации российской армии.

По версии следствия, полковник Тимофеев получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники. Кроме того, его обвиняют в хищениях.

Как считают в Следственном комитете и ФСБ, Тимофеев получал взятки от компании, устанавливающий в регионах памятники из танков и БМП. Это происходило с апреля 2021 по февраль 2022 года, когда началась война в Украине.

После начала войны в Украине Россия забирает с консервации и восстанавливает советские и российские танки и другую бронетехнику, десятилетиями хранящуюся на примерно двух десятках баз по всей стране. Их число оценивалось в 10 — 14 тысяч. В начале войны российские военные блогеры писали, что значительная часть этой техники оказалась в некомплектном состоянии, у них не было двигателей, орудий, важных деталей.

Для мобилизации танки с хранилищ приходилось собирать из нескольких штук. Многие идут сразу на переплавку. По подсчётам The Moscow Times, к началу августа на одной из крупнейших баз хранения, "Вагжаново" в Бурятии было израсходовано до 60 процентов из 3800 единиц техники.