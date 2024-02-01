Помилованный Путиным наёмник напал на семью с ножом в Кемерове

В Кемерове суд приговорил к семи годам колонии ранее судимого бывшего наёмника ЧВК "Вагнер" Александра Держалова, признав его виновным в покушении на убийство. Об этом говорится в решении суда, внимание на которое обратило издание "Верстка".
В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл участие в боевых действиях в Украине и наличие у подсудимого медали "За отвагу". В приговоре говорится, что Держалов освободился из колонии и получил помилование, поехав на фронт добровольцем.
По данным следствия, вернувшись утром из ночного клуба, Держалов услышал, как с балкона соседнего дома "неизвестные парни стали кричать слова, которые его оскорбили". Он взял нож и пошёл в квартиру, где, по его мнению, находились обидчики. В квартире, помимо мужчин, были две женщины и двое детей. Держалов ранил одного из мужчин ножом, после удара клинок отломился от рукоятки. Жильцы квартиры смогли удержать Держалова до приезда полиции. В ходе нападения, по словам свидетелей, он угрожал всех убить.
Осужденный не признал вину в покушении на убийство. По его словам, он хотел поговорить парнями об их "аморальном поведении", а если бы хотел убить сделал бы это, поскольку "этому их обучали на СВО".
В 2021 году Держалов получил 4 года колонии за кражу и грабеж, а всего был судим семь раз: за угрозу убийством, попытку убийства, причинение легкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти, а также кражи и разбой.
- С 2022 года наёмники ЧВК "Вагнер" получали на помилование и выходили на свободу в обмен на участие в боевых действиях в Украине в течение полугода. Указы о помиловании подписывал Владимир Путин. Позже заключенных в отряды "Шторм Z" начало вербовать Минобороны России. В январе Русская служба Би-Би-Си сообщила, что уехавшие воевать против Украины российские заключённые вместо помилования от президента Владимира Путина получают теперь условное освобождение, а служить по контракту им предстоит до конца войны.
- Бывшие заключенные, вернувшись с фронта, часто совершают новые преступления. На данный момент известно уже о нескольких десятках случаев, когда помилованные, вернувшись с войны, вновь совершили преступления, включая убийства и изнасилования.