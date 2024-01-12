В Приморье бойца ЧВК "Вагнер" вновь осудили по делу об убийстве

Суд в Дальнереченске Приморского края приговорил Максима Волкового, воевавшего в Украине, к семи годам колонии строгого режима по делу об убийстве. Это следует из постановления суда.

Согласно показаниям свидетеля, Волковой, вернувшись с войны в Украине, в течение пяти дней до убийства выпивал со знакомыми. В ходе ссоры с одним из участников застолья Волковой не менее пяти раз ударил его табуретом по голове, потом нанёс ещё несколько ударов, в том числе битой, а также дважды ударил ножом в область ягодиц. В итоге пострадавший умер "от обильной кровопотери" из-за полученных многочисленных ран лица и головы, говорится в судебном постановлении.

При вынесении приговора суд не учитывал судимость Волкового как отягчающее обстоятельство – в марте 2022 года он был осуждён на восемь лет колонии строгого режима по делу об убийстве.

При этом судья счёл смягчающим обстоятельством участие Волкового во вторжении в Украину и полученные им государственные награды. По данным NEWS.VL, Волковой воевал в составе ЧВК "Вагнер".

Суд решил, что инициатором конфликта стал пострадавший, который своими высказываниями про военную операцию в Украине, "сильно задел чувства" вернувшегося с войны Волкового, говорится в постановлении.