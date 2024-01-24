Помнить о последствиях. Александр Подрабинек – о вооруживших тиранию

Страх перед ядерной войной – едва ли не главная составляющая позиции Запада в отношении войны между Россией и Украиной. Серьезным образом вмешаться в конфликт на стороне Украины – значит спровоцировать Россию на возможный ядерный ответ и полномасштабную Третью мировую войну. Так полагает Запад, и такие опасения небеcпочвенны. Тем более что в Кремле постоянно намекают на такую возможность. Другое дело, что попустительство агрессору еще надежнее ведет к такому же результату, но это уже отдельный вопрос.

Обладание атомной бомбой было главным козырем советской внешней политики начиная с середины XX века, как только атомное оружие появилось сначала в США, а затем и в СССР. Тогда в Москве не размахивали атомной дубиной так непринужденно, как сейчас, но все знали и помнили об этом оружии – это позволяло коммунистам осуществлять экспансию во всех уголках планеты и не слишком беспокоиться о возможности адекватного ответа. Не будь у СССР атомного оружия, вряд ли мировое сообщество так легко смирилось бы с подавлением Советами революции в Венгрии в 1956 году, оккупацией Чехословакии в 1968-м и агрессией против Афганистана в 1979-м.

Но бомба была, и это решало всё.

Появилась она не случайно, это не было подарком судьбы. Ее изобрели талантливые советские физики при поддержке разведки, укравшей технологии и материальные ресурсы в США, Великобритании и разгромленной к тому времени Германии. Эти ученые широко известны, они были звездами первой величины в научном мире.

Академик Петр Капица, лауреат Нобелевской премии по физике и сотрудник Эрнста Резерфорда, был членом "атомного" Спецкомитета при правительстве СССР, которым руководил Лаврентий Берия. За свои работы Капица был дважды награжден званием Героя социалистического труда и шестью орденами Ленина.

Академик Игорь Тамм – советский физик-теоретик, тоже Нобелевский лауреат, в 1946 году был привлечён к проекту создания первой советской атомной бомбы. Группа Тамма разработала ряд принципов, позволивших создать первую термоядерную бомбу, успешно испытанную 12 августа 1953 года.

В советском атомном проекте участвовали лауреат Нобелевской премии по физике Лев Ландау, академики Лев Арцимович, Яков Зельдович, Георгий Флёров, Виталий Гинзбург, профессор Франк-Каменецкий и многие другие выдающиеся физики того времени. Академики Андрей Сахаров и Юлий Харитон стояли у истоков создания водородной бомбы.

Руководил всем советским атомным проектом академик Игорь Курчатов, член технического совета Специального комитета при Государственном комитете обороны. Занимаясь научными разработками, он как никто другой должен был понимать, какое оружие они создавали, кому и для чего оно предназначалось. Советская власть щедро оплачивала его усердие. В 1949 году за создание атомной бомбы Курчатова представили к званию Героя социалистического труда, дали Сталинскую премию, построили за счет государства и передали ему в собственность полностью обставленные дом-особняк и дачу, предоставили ему и его жене пожизненное право на бесплатный проезд железнодорожным, водным и воздушным транспортом, установили двойной оклад жалования на всё время его работы в атомной энергетике, пожаловали автомашину ЗИС-110 и денежную премию в 500 тысяч рублей. (Средняя зарплата по стране в то время составляла 600 рублей в месяц).

Все эти ученые, участвовавшие в создании атомного оружия, непрерывно получали ордена, звания, премии, квартиры, машины, спецпайки, особое медобслуживание и многие другие льготы, недоступные простым смертным. Власть не скупилась на подарки, когда речь шла об оружии, с помощью которого она могла шантажировать мир.

Действительно, разве это справедливо, когда полицейский вооружен, а преступник безоружен?

О чем думали эти физики, когда создавали оружие для тоталитарного режима? Одни старались не задаваться "политическими вопросами" и решали "чисто научные задачи". Другие придумали теорию о балансе сил и считали, что атомное оружие не должно находиться только в одних руках, то есть у США. (Действительно, разве это справедливо, когда полицейский вооружен, а преступник безоружен?) Третьи откровенно поддерживали коммунистический режим, вступали в КПСС и делали карьеру.

Нельзя сказать, что все эти физики были слепыми приверженцами социалистического строя. В 1938 году болеющий социализмом Лев Ландау редактировал листовку, призывавшую вступать в "Антифашистскую рабочую партию" для борьбы со сталинским режимом. Сталин именовался в ней фашистским диктатором, в "своей бешеной ненависти к настоящему социализму" сравнявшимся с Гитлером и Муссолини. За это Ландау провел год в тюрьме НКВД и почти наверняка лишился бы жизни, если бы не был освобожден благодаря Нильсу Бору и вмешательству П. Л. Капицы, взявшего Ландау "на поруки".

В 1955 году все перечисленные выше ученые, за исключением Курчатова, подписали коллективное письмо в ЦК КПСС (так называемое "Письмо трёхсот") с призывом положить конец мракобесной деятельности президента ВАСХНИЛ академика Лысенко. В 1966 году Тамм, Арцимович, Капица и Сахаров подписали письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу с протестом против реабилитации Сталина. Некоторые ученые демонстрировали весьма независимое поведение: от резких писем властям Петра Капицы до правозащитной деятельности Андрея Сахарова. Однако все это не отменяет того прискорбного факта, что они вложили в руки коммунистической тирании мощнейшее современное оружие.

И что мы имеем в сухом остатке? Давно забыт академик Лысенко со своими мракобесными теориями. Давно выпущены из тюрем политзаключенные, в защиту которых выступал академик Сахаров. Не состоялось возрождение сталинизма в его оригинальном виде. Уже нет в живых никого из создателей атомной и водородной бомбы. Рухнула коммунистическая система, оставив после себя разрозненные островки тоталитарных режимов. А ядерное оружие, созданное руками советских физиков – талантливых и прекрасно образованных, остроумных и интеллигентных, сторонящихся политики и снисходительных к наградам – это оружие по-прежнему при деле. Оно по-прежнему несет угрозу всему миру и прикрывает уже новый репрессивный режим от любого влияния извне. Именно этим физикам мы должны быть "благодарны" за ядерное оружие, которое давало военное преимущество советскому режиму, а теперь развязывает руки новой российской власти.

Научно-технический прогресс не остановился. Сегодня новые ученые и инженеры – талантливые, интеллигентные и образованные – создают или заимствуют новые технологии, новые образцы вооружений, новую военную технику. Как и советских физиков XX века, их не мучают вопросы личной ответственности и последствий их научной и инженерной работы. Возможно, это отчасти связано с тем, что физики-атомщики прошлого века были прославлены даже советской либеральной интеллигенцией: о них писали восторженные репортажи, их героизировали в книгах и кинофильмах как людей смелых, творческих и независимых. Их легкая фронда вызывала восхищение у запуганной советской образованщины.

Об ответственности за укрепление военной мощи тоталитарного режима тогда предпочитали не вспоминать. Не думают об этом и теперь.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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