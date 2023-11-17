Безнаказанные. Александр Подрабинек – о правосудии головорезов

Петербургская судья Оксана Демяшева приговорила художницу Сашу Скочиленко к 7 годам лишения свободы за антивоенные надписи на ценниках в супермаркете.

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева приговорила муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за антивоенные высказывания на собрании.

Судья Калининского районного суда Челябинска Антон Ерофеев приговорил Свидетеля Иеговы Евгения Бушева к 7 годам лишения свободы за мирные собрания и разговоры о Библии.

Подобных сообщений в российских неподцензурных средствах массовой информации сегодня множество. Десятки политзаключенных сидят в лагерях и тюрьмах за мимоходом оброненное слово, мирный эмоциональный протест, обсуждение политических проблем публично или в узком кругу. Судьи выносят им суровые приговоры, даже приблизительно не основанные на уголовном законодательстве. Отчасти им позволяют делать это сами законы, насыщенные резиновыми формулировками, неясными определениями и расплывчатыми понятиями. Политические преступления лишены конкретных признаков, вследствие чего доказательная база произвольно складывается в головах следователей, прокуроров и судей. Тут многое зависит от их воображения, низкого уровня логического мышления и готовности пренебречь законом ради политической целесообразности. Примерно так в советские времена в концлагерях политзаключенного могли водворить в карцер за то, что во время политинформации он "антисоветски кашлял" или "клеветнически ухмылялся". Право не ночевало в политзонах тогда, не ночует оно в политических процессах и теперь.

всегда находились судьи, охотно выносившие чудовищные приговоры по пустяковым поводам

В Северной Корее людей сажали и даже расстреливали за то, что при упоминании Ким Ир Сена они не предваряли его фамилию обязательными словами "великий вождь". В сталинские времена в Советском Союзе подвергали репрессиям тех, кто в конце какого-нибудь собрания по каким-то причинам не смог встать для обязательного прославления Сталина или раньше времени прекращал аплодисменты.

Подобных примеров множество, и всегда находились судьи, охотно выносившие чудовищные приговоры по пустяковым поводам. Что это за люди, откуда они берутся?

Ответ будет печальным: они есть всегда и везде, но простаивают без дела до тех пор, пока тирания не призовет их на свою службу. Службу произволу. Точно так же, как всегда найдутся подонки, готовые убивать, насиловать и мародерствовать хоть в своей стране, хоть в соседней. Для этого власть должна рекрутировать их и выдать индульгенцию на преступления. А еще лучше – объявить преступное поведение общественно достойным и заслуживающим поощрения. Например, вручать преступникам государственные награды, называть их именами школы и улицы, прославлять их публично как героев и патриотов.

В уголовной юстиции есть понятия общей и частной превенции. Общая – предупреждение совершения преступлений путем установления ответственности в уголовном законодательстве. Частная превенция – предупреждение совершения новых преступлений лицами, уже совершившими подобные преступления, что достигается путем применения к ним мер уголовного наказания. Иначе говоря, преступник должен быть уверен, что за его преступление предусмотрено уголовное наказание и, что еще важнее, он обязательно его понесет.

Они заранее освобождены от ответственности – такова политическая воля ныне действующей власти

Судьи, выносящие сегодня в России неправосудные приговоры, знают, что в Уголовном кодексе РФ есть статья 305 – "Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта" со сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Но они знают также, что эту статью к ним никогда не применят. Они заранее освобождены от ответственности – такова политическая воля ныне действующей власти.

Правда, времена могут измениться, и то, что невозможно сегодня, может стать возможным завтра. Но и здесь они спокойны: опыт показывает, что им всегда удается проскользнуть между струйками, уйти от ответственности под умиротворяющие призывы не начинать охоту на ведьм и не ворошить прошлое. Именно так было после падения коммунизма и развала СССР, когда советские палачи могли понести наказание, но избегли его стараниями "новых демократов", "прорабов перестройки" и циничных политиков, закрывавших глаза на преступления прошлого и бредящих мнимым всенародным единством. Удалось тогда, удастся и теперь, думают эти головорезы от правосудия. Никто нас не тронет, ведь мы просто послушно выполняли приказы сверху.

Сегодняшние российские политзаключенные должны "поблагодарить" за свои мучения тех политиков ельцинского окружения, которые сознательно отказались от люстрации и привлечения к ответственности функционеров советской власти. Эти политики проторили дорогу новым злоупотреблениям против правосудия, это они позволили нынешним нелюдям в судейских мантиях обрести уверенность в собственной безнаказанности.

И нет, к сожалению, никаких гарантий, что на новом витке истории все не повторится сначала: такая же благодушная забывчивость, восторг общенационального примирения и как следствие – сохранения в спящем состоянии ресурса для новой репрессивной эпохи.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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