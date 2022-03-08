Сведения о закупках российских госкомпаний, против которых ввели санкции "недружественные государства", больше не будут размещаться в Единой информационной системе. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Также будет недоступна информация о поставщиках, с которыми госкомпании заключают договоры. Как сообщает Минфин, теперь эти данные имеют конфиденциальный характер. Эта норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 7 марта.

Минфин уточняет, что постановление было разработано "в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств" и направлены защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках.