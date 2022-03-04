Microsoft, Cisco, Airbnb сворачивают проекты в РФ из-за войны в Украине

Корпорация Microsoft Corp объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России вследствие эскалации российско-украинского конфликта.

Об этом говорится в распространённом в пятницу сообщении президента компании Брэда Смита. Он отметил, что помимо приостановки продаж Microsoft, базирующаяся в США, прекращает многие аспекты своего бизнеса в России в связи с режимом правительственных санкций.

Microsoft стала одной из последних западных компаний, которые дистанцируются от Москвы после начала российского вооружённого вторжения в Украину. Полномасштабные боевые действия по приказу президента России Владимира Путина продолжаются на украинской территории с 24 февраля. Это, как пишет Reuters, чревато полным изменением порядка в Европе, который установился на континенте после холодной войны.

На фоне ужесточения санкций против России связи с ней разорвали уже многие западные компании, включая Apple, Oracle, Dell Technologies, нефтяную Exxon Mobile, авиастроительные Boeing и Airbus, производителя спортивной одежды и обуви Nike, Walt Disney.

4 марта также стало известно о прекращении деятельности в России и союзной ей Беларуси американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. "Cisco останавливает все бизнес-операции и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", - говорится в письме сотрудникам главного исполнительного директора фирмы Чака Роббинса.

Старейший в Европе гастрономический путеводитель Michlein объявил в пятницу, что больше не будет рекомендовать Россию туристам. Девять московских ресторанов попали в гид Michlein в октябре. Два из них получили две звезды из трёх. Это, согласно критериям оценки, означало, что путешественникам специально стоило заехать в Москву, чтобы там поесть.

Работу в России и Беларуси приостанавливает и онлайн-сервис для поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.

Французская самолётостроительная компания Dassault приостанавливает поставки в Россию бизнес-джетов Falcon.

Из-за ситуации в Украине на время прекращает поставки машин в Россию британский автопроизводитель Rolls-Royce. Ранее Rolls-Royce сообщила о том, что временно прекратит закупать российский титан, используемый при производстве авиационных двигателей.

Правительство России на фоне экономической ситуации и санкций из-за войны в Украине рассматривает три варианта взаимодействия с иностранными компаниями. Об этом, как пишет "Медуза" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов") рассказал вице-премьер Андрей Белоусов.

Один из названных им вариантов предполагает, что компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Такие шаги, по словам Белоусова, российские власти будут расценивать как умышленное банкротство. "В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", - сказал Белоусов, не уточнив, будут ли к таким компаниям применяться какие-либо санкции.