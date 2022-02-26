США, Канада и ключевые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию согласовали исключение из системы межбанковских платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Для исключённых из системы банков означает, что платежи в них из-за рубежа и за границу будут усложнены — их придётся проводить другими способами, например, факсом или телетайпом.

Точный список попавших под ограничение банков не приводится. Санкции сейчас введены, в частности, против Альфа-Банка, ВЭБ, ВТБ, "Промсвязьбанка, "Открытия", "России", "Россельхозбанка", МКБ, "Совкомбанка" и нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму.

Решение договорившихся стран ужесточает санкции, введённые против России после начала полномасштабной войны с Украиной. Киев призывал отключить от SWIFT, аналогичное требование публично выдвигали многие мировые лидеры, например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Чехии Милош Земан.

Отключение нескольких российских банков от SWIFT — не единственное ужесточение санкций, следует из сообщения Белого дома. Стороны договорились усложнить получение гражданства в западных стран в обмен на инвестиции для российских бизнесменов, связанных с правительством. Стороны договорились усложнить для российского Центробанку противодействие санкциям.

Кроме того, западные страны создадут оперативную группу, которая будет выявлять попадающие под ограничения активы россиян в зонах их юрисдикции. Страны планируют ограничить активы для более широкого списка представителей близкой к власти российской элиты, должностных лиц и их семей и пособников.