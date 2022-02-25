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Великобритания и ЕС введут санкции против Путина и Лаврова

Великобритания в ближайшее время введёт персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в связи с российской агрессией против Украины. "Мир должен быть уверен, что президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии" - заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нормализации отношений с Россией теперь быть не может.

О предстоящем введении ЕС санкций против Путина и Лаврова объявил также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что Путин станет третьим мировым лидером - после Башара Асада и Александра Лукашенко - который окажется в санкционном списке ЕС. Санкции введут также против ряда членов Госдумы, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР", которые ещё не попали в санкционные списки.

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