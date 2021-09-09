Попов обвинил Twitter во вмешательстве в выборы - после блокировки аккаунта

Телеведущий, кандидат в депутаты Госдумы от "Единой России" Евгений Попов обвинил американскую корпорацию Twitter во вмешательстве в выборы - после того, как его аккаунт в одноимённой социальной сети был заблокирован.

"Расцениваю это как прямое вмешательство иностранной структуры в выборы депутатов Государственной Думы России" - написал Попов в фейсбуке.

Вместо аккаунта Попова в твиттере сейчас открывается сообщение о том, что действие его учётной записи приостановлено в связи с нарушением правил твиттера. Попов утверждает, что поводом для блокировки стала публикация им адреса и телефона его общественной приёмной - что в Twitter сочли публикацией частной информации третьих лиц без их разрешения. Корпорация Twitter не комментировала подробности причин блокировки.

Ряд прокремлёвских политиков и общественных деятелей ранее утверждал, что страны Запада вмешиваются в российские выборы, в том числе посредством соцсетей.

Весной сообщалось, что Роскомнадзор распорядился замедлить в России траффик твиттера в связи с тем, что соцсеть якобы не удаляет запрещённый контент. Впоследствии ведомство отказалось от замедления в фиксированных сетях, сообщив, что твиттер удалил более 90 процентов требуемого.

Попов - ведущий политического ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Оппоненты называют его одним из главных лиц кремлёвской пропаганды в медиа. Он баллотируется по одному из одномандатных округов в Москве. Команда Алексея Навального недавно публиковала расследование о дорогостоящих активах Попова и его семьи.