Поправимые ошибки. Владимир Абаринов – о демократии и катастрофе

В последний день выборов шестикратный президент России на радостях

рассказал журналистам, что он хотел обменять Навального, а тот его подвел – взял и умер. "Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало, и неоднократно".



Советская привычка мерять себя американским аршином неискоренима. И это при том, что на той же пресс-конференции он назвал американскую политическую систему "катастрофой, а не демократией". Он вообще большой специалист по американским выборам. Однажды он посоветовал госсекретарю США, сомневающемуся в честности президентских выборов в России (в 2004 году!), поискать бревно в собственном глазу (назвав это выражение почему-то русской пословицей). А недавно с уверенностью утверждал, что президентские выборы 2020 года в США были сфальсифицированы: "Понятно, что такое голосование по почте: скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики, и все". (Это утверждение подробно разобрал The Insider и пришел к выводу, что это стопроцентная ложь.)

Советская привычка мерять себя американским аршином неискоренима

Путин искренне не верит в демократию – его учили в Высшей школе КГБ, что это такой буржуазный обман трудящихся. Вот он теперь и пользуется этим обманом, обвиняя заокеанских критиков в том, что они все еще притворяются.



Вероятно, первым в истории "вотэбаутистом" был Иисус Христос, автор афоризма про соринку и бревно. В популярной литературе мне приходилось читать, что в российско-американских отношениях этот полемический прием появился в начале ХХ века, когда российские власти стали отказывать во въездных визах американцам иудейского вероисповедания. Этому сюжету Владимир Кара-Мурза посвятил свою статью , опубликованную уже после его ареста и осуждения. Собирая материал для нее, Володя писал мне, потому что у меня был на сайте Радио Свобода материал на ту же тему. Это был последний раз, когда мы с ним общались. В доступных мне документах ответного обвинения в адрес Америки я не нашел. Зато нашлось вот какое свидетельство. Посол Российской империи барон Кассини, отъявленный антисемит (зрители второго сезона "Позолоченного века" могли его видеть мельком на обеде у Расселлов с голубой Андреевской лентой через плечо, хотя Кассини и не был кавалером ордена Андрея Первозванного), в мае 1903 года посетил президента Тедди Рузвельта. Выслушав жалобы посла на враждебную антироссийскую пропаганду, развернутую американскими евреями, президент, если верить послу, молвил, что он "совсем не одобряет подобного рода манифестаций, особенно в стране, где почти ежедневно практикуется линчевание негров".



Вот, стало быть, первоисточник знаменитого анекдота, который мне однажды довелось услышать из уст Сергея Степашина, в 1999 году меньше пяти месяцев занимавшего пост премьер-министра. В этой должности он прибыл с визитом в Вашингтон и там, выступая в Национальном пресс-клубе, рассказал этот самый анекдот. Ответом ему была гробовая тишина. Слово "вотэбаутизм" придумал британский журнал Economist в 2008 году, обративший внимание на то, что старая советская привычка вернулась.

Отцы-основатели США были довольно низкого мнения о человеческой натуре

Вот и спикер Володин вещает, что западные лидеры просто завидуют Путину, ведь "у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует, выборов-то нет прямых, они отсекают, сажают в тюрьмы, высылают неугодных кандидатов, которых боятся".

Откуда он это взял – Бог весть. Разумеется, Америка не святая. В ее истории всякое бывало. Был и кандидат, которого упекли в тюрьму за призывы к миру. Но при этом его никто не лишил права участвовать в президентских выборах – его имя значилось в избирательном бюллетене и собрало почти миллион голосов.

Отцы-основатели США были довольно низкого мнения о человеческой натуре, а потому позаботились о том, чтобы поставить под контроль действия выборных лиц. "Будь люди ангелами, – писал Джеймс Мэдисон, – можно было бы обойтись и без правительства. А будь представители власти ангелами, не потребовалось бы ограничивать правительство ни извне, ни изнутри". Главный ограничитель – срок полномочий. "Огромное преимущество американцев, – писал Алексис де Токвиль почти два века назад, – состоит в том, что они могут себе позволить совершать поправимые ошибки". Ошибку в выборе главы государства они исправляют раз в четыре года, в первый вторник после первого понедельника ноября. Ни удлинить срок, ни обнулить его невозможно. Выборы нельзя ни отложить, ни отменить, ни провести досрочно. И почти всегда их результат непредсказуем.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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