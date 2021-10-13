"Попытка уничтожить Шанинку". Блогеры о задержании ректора Зуева

Утром 12 октября соцсети облетела новость о задержании Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, больше известной как "Шанинка".

Многие шокированы как самим фактом задержания, так и тем, что Зуева увезли в СИЗО прямо из больницы, где он лечился от гипертонического криза.

Мария Пироговская

То есть не просто забрали ночью – а еще и ночью из больницы.

Слов нет чем дальше, тем больше.

Борис Кагарлицкий

Невозможно представить себе Зуева в роли коррупционера или мошенника

Ситуация Зуева крайне тяжелая – взяли его прямо из больницы, где он приходил в себя после сердечного приступа. Затем был многочасовой допрос и ученого доставили в изолятор временного содержания, обвинив в "мошенничестве". Якобы через него вуз получил деньги за работу, которая не была сделана. Разумеется, виновным Зуев себя не признал.

Совершенно невозможно представить себе Зуева в роли коррупционера или мошенника. Шанинка вообще не то место, куда приходят за деньгами. Это вуз, который гордится в первую очередь свободной творческой атмосферой, высоким академическим уровнем и, что немаловажно, хорошими, доброжелательными отношениями внутри коллектива. Конечно, это является наследием основателя Школы, выдающегося историка и социолога Теодора Шанина. Но и Зуев сделал очень многое, чтобы после Шанина сохранить и развивать эту традицию.

Галина Юзефович

Это совершенно непредставимо и чудовищно. Не знаю, что делать и как помогать. Но если у кого-то будут идеи, знайте – я в деле. Сергей Зуев замечательный ученый и выдающийся академический администратор, сумевший продолжить дело Теодора Шанина и превратить Шанинку в один из лучших университетов страны (у меня там учится сын, я знаю, что говорю). А то, что происходит сейчас, это ад, безумие и позор.

Борис Никольский

Арестован один из самых достойных людей, под началом которых мне доводилось работать.

Ника Костенко

Какое все это... Ночью, из больницы. Самый опасный преступник, честное слово. Экономическая же статья, а ведут себя, как будто невероятная угроза обществу.

Лиза Должанская

Несколько в шоке от методов, которые применяют к Зуеву. Я видела его несколько раз и в Шанинке, и в ЕУ. То, как он общается со студентами и коллегами, достойно уважения и крайне редко встречается в российском образовании.

Виктор Шендерович

Еще пару-тройку лет назад арест ректора Шанинки невозможно было себе представить. Сегодня это – текучка, полицейский быт, повседневность. Мы тут теперь так живем. Никакой не тридцать седьмой, разумеется – так, тридцать первый примерно...

Григорий Юдин

Сергей Зуев – не из тех, кто много позирует, светится и рассказывает о своих достижениях. Но я считаю, что он – среди тех, кто в последние годы сделал для высшего образования в России больше всего. Для сохранения академической культуры. Для развития университета как сообщества. Для того, чтобы российскую социальную науку знали и уважали во всём мире.

Зуев – среди тех, кто в последние годы сделал для высшего образования в России больше всего

Я знаю не так много ректоров, которые не отгораживаются от мира секретарями, приемными и двойными дверями, к кому можно спокойно и запросто зайти. Не так много ректоров, которые не строят из себя больших начальников и потому непременно больших учёных – с которыми можно часами обсуждать головоломки из социальной теории и методологии. И совсем не так много ректоров, которые не струсят. И останутся на капитанском мостике столько, сколько потребуется.

Главная часть моей жизни – это Шанинка. Я могу в ней делать то, что считаю важным – потому что всегда могу рассчитывать на помощь и поддержку Сергея. Потому что для него Шанинка – тоже главный проект в жизни, который он не оставит. Даже когда давление запредельное.

Дочь Сергея Зуева Дарья на девятом месяце беременности вышла в пикет к зданию МВД – об этом сообщила специальный корреспондент Би-Би-Си Олеся Герасименко. "На фото – одиночный пикет без призывов в соцсетях, это нормальный жест обычного человека, который считает, что его родных подозревают в том, чего они не совершали. Даша – не политик, не активист и не журналист. Она вступается за отца, это естественный и логичный шаг с ее стороны. Но даже меня поразило, каким он кажется отчаянным в России в 2021 году", – пишет Герасименко.

Наталья Геворкян

Так и не смогла заснуть после того, как увидела эту фотографию беременной девочки, которая стоит одна в ночи с плакатом, требующим отпустить ее отца. Сегодня прочла, что отца, которого взяли больничной койки, допрашивали 30 часов и другие подробности. Это, похоже, аналог дела Седьмой студии.

Вера Челищева

Самое страшное, что нас, общество, посадки "экономических" (пожилых, молодых, женщин, виновных, невиновных) уже не задевают и стали привычны. Ну да, жаль. Ну это неизбежно, говорим мы себе. Как власть не задевают изнасилования швабрами в колониях и сизо. Наверху вообще нет рефлексии на этот счет. Скрепа скреп, *****.

Вчера беременная дочка ректора Шанинки вышла в одиночный пикет.

Больше некому.

Поводом для задержания Сергея Зуева стало дело Марины Раковой, заместителя главы Сбербанка и бывшего замминистра образования. Ракова после допроса некоторое время скрывалась от следствия, но вскоре была задержана. Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей из государственного Фонда новых форм развития образования, который Ракова возглавляла в 2019 году.

Методичка

Сама госпожа Ракова нашлась столь же быстро, сколь и исчезла (и столь же быстро лишилась работы в Сбере). Ведомство белых ниток считает, что Ракова на посту замминистра пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования на исследования, субподрядчиком которых стала МВШСЭН, более известная как Шанинка. По двум контрактам работы не были выполнены, ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей.

Сумма в 50 млн. как-то даже и "ни о чëм"

По нынешним временам сумма в 50 млн. как-то даже и "ни о чëм". Трëшка в центре или иной лимузин на заказ стоит дороже. Тем больше бросается в глаза та жесть, которая творится вокруг Раковой и той же Шанинки. Кроме Раковой под арестом оказались бывший глава Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его бывший заместитель Евгений Зак (после фонда они тоже перешли в Сбербанк), преподаватель РАНХиГС и бывшая исполнительная директор Шанинки Кристина Крючкова, а также гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Сегодня же был задержан ректор Шанинки Сергей Зуев. При этом Зуева забрали из больницы и допрашивали больше суток, после чего поместили под стражу.

Александр Архангельский

Нужен повод, использовали формальную зацепку

Ясно, что доблестные органы шли не за Шанинкой (где Шанинка – и где Минпрос, где Шанинка – и где Сбер), а искали, за что зацепиться в случае с Мариной Раковой. С которой я лично не знаком, но образовательные проекты которой, прежде всего цифровая школа сбербанка, замечательны и подрывают монополию. Им нужен повод, использовали формальную зацепку, грант университету. Но от этого не легче.

В защиту Зуева выступил известный политтехнолог Петр Щедровицкий.

Друзья! Вчера вечером из больницы c гипертоническим кризом в СИЗО забрали моего друга Сергея Эдуардовича Зуева. С давлением 200.

Чтобы всем была понятна моя позиция: не верю ни одному слову наших так называемых "правоохранительных" органов. И не поверю, кем бы и как бы в итоге не были сформулированы обвинения. Слишком хорошо знаю, как "работают" представители силовых структур, стремясь добиться "признательных показаний", очередных "звёздочек" или просто улучшая статистику.

Поставлена задача - любыми способами "устранить" неугодного человека

Когда в общем немолодого и не очень здорового человека допрашивают более 30 часов для меня очевидно, что перед исполнителями поставлена конкретная задача – любыми способами "устранить" неугодного человека. Является ли таким человеком сам Сергей Эдуардович, или кто-то другой – мы безусловно очень скоро узнаём.

Я знаю Сергея Зуева 30 лет.

Для тех кто не знает: Сергей Эдуардович Зуев – Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы, руководитель проекта разработки стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года, визит-профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы.

Жизнь Сергея Эдуардовича находится в опасности

Добавлю к этому, что в течение многих лет Сергей Эдуардович самоотверженно занимается педагогической деятельностью. Он дал путевку в жизнь сотням, а может быть и тысячам специалистам в области социальных наук, управления культурными учреждениями и социальными проектами.

Сегодня не только доброе имя, но и жизнь Сергея Эдуардовича находится в опасности. Прошу всех, кто может каким либо способом помочь его возвращению домой, – предпринять это усилие.

Прошу репост, Друзья!

В некоторых телеграм-каналах высказываются предположения, что задержание Зуева может быть связано с какими-то аппаратными интригами.

Толкователь

Задержанный Сергей Зуев не просто ректор Шанинки и директор одного из Институтов РАНХиГС. Он ещё и видный методолог. О своей роли в методологии он говорил так:

"Цикл лекций по истории ММК (Московского методологического кружка Георгия Щедровицкого), а также демонстрация игровых форм мышления (игры проходили почти каждый месяц) являлись, по сути дела, входом в методологически организованное пространство. А проекция будущего прорисовывалась за счет интуитивных метафор новых (по крайней мере, для меня) представлений о социуме, культуре, деятельности и других предельных объектах работы. Так появились антроподромы, группы прорыва, проблемная коммуникация, а чуть позже – гуманитарные технологии, корпорации развития, приватизация управления".

Так что это и удар по методологам и их корпорациям развития.

Максим Шевченко

Но как же нагло волки заходят на добычу!

Сначала они задержали одну из замов Грефа и менеджера Шанинки Марину Ракову, потом философа-марксиста, профессора Шанинки Бориса Кагарлицкого и кинули его на 10 суток, потом взялись и за ректора.

Пикантность ситуации в том, что Зуев в своё время тесно работал с Сергеем Кириенко.

Как, впрочем, и многие преподаватели Шанинки, которые участвовали в интеллектуальных проектах в ПФО, а потом и в Росатоме. [...]

Правящие группировки любят обмениваться подобными посланиями

Возможно, задержание Зуева приурочено к очередному вступлению в должность ещё одного "заклятого друга" Кириенко – спикера ГД Вячеслава Володина.

Правящие группировки любят, в стиле питерской улицы 90-х и чикагской мафии 30-х, обмениваться подобными посланиями – то дохлую рыбу друг другу пришлют, то обыск с задержаниями в СМИ, считающихся связанными с оппонентами, проведут, то арестуют того, кто, если и не принадлежит к противоположному клану (это уже прямая война и случается весьма редко), но, как бы, этим кланом опекается.

Просто, чтобы испортить оппонентам настроение и показать, что они "не могут защитить своих".

Татьяна Становая

Как интересно. Наезд силовиков на Шанинку. По делу Раковой/Зуева задеты: Елена Шмелева, Герман Греф, Андрей Белоусов, Пётр Щедровицкий (бывший советник Кириенко). Политическая сборная солянка… Но на другом конце уже не нужно искать всесильных злодеев… на другом конце – силовая система, которая включила режим автопилота. А значит напролом, невзирая на ранги и заслуги будут крушить…

Большинство комментаторов, впрочем, уверены, что дело Раковой – всего лишь повод для атаки на один из последних "вольнодумных" вузов. То, что пишут о задержании провластные блогеры и СМИ, подтверждает это впечатление.

Михаил Ходорковский

Задержание ректора Шанинки Сергея Зубова - это не "борьба с коррупцией", а ее использование.

Вся система этой дерьмовой власти – типичная мафиозная шайка. Коррупция – метод управления. И поощрение и борьба с неугодными.

С ними просто нельзя иметь общих дел…

Кирилл Лятс

Очень похоже на сжигание книг на площадях

Продолжается борьба Кремля с Шанинкой. Похоже, именно с этими целями и на Ракову наехали. Уничтожение Шанинки очень похоже на сжигание книг на площадях кое-кем кое-когда.

Кирилл Шулика

А у меня сразу была мысль о том, что Ракову арестовали для того, чтобы разгромить "Шанинку", слишком она уж вольнодумная. Ну вот реализации этой идеи они и приступили. Ну а что, иноагентом не признать, это не СМИ, а так можно и разгромить, и показать решимость в борьбе с коррупцией. Дело сильно пахнет какой-то мутью.

Кирилл Мартынов

Вчера вечером я пришел в Шанинку, чтобы в аудитории "Арендт" поговорить про биоэтику. В дискуссии участвовали врачи, пришли студенты Сеченовской академии, было неплохо. Мы сидели до позднего вечера, я слегка извелся, что не успею закончить дела. Параллельно в больнице задерживали ректора Шанинки Сергея Зуева, это стало известно только на следующий день. О Зуеве начал писать философ Петр Щедровицкий, человек будто бы совсем системный. Зуева, грубо говоря, обвиняют в том, что он "плохо отчитался за грант" в рамках дела бывшего замминистра образования Марины Раковой. Я знаю Зуева десять лет, он хороший и осторожный профессионал. Как он очитывался о грантах, мне неизвестно, но история стала политической: было два-три современных образовательных проекта, теперь будет минус один. Аудитории должны называться не "Арендт," а, например, "Патрушев".

Кирилл Рогов

Обвинения имеют все возможные признаки заказного дела

Обвинения, выдвинутые против ректора Шанинки Сергея Зуева, имеют, пожалуй, практически все возможные признаки заказного дела.

Любой человек, хоть мало-мальски знакомый с предметом, понимает, что речь идет о грантовой программе, в которой было задействовано большое количество людей, которые в действительности и получали в основном выделенные ВУЗу в рамках программы деньги. Поэтому обвинение в присвоении Зуевым 21 миллиона рублей – это какая-то фантастика. А точнее – скорее всего заведомая фальсификация, призванная создать впечатление о совершенном преступлении, которого, в действительности, не было.

Возможно, есть какие-то вопросы по характеру использования денег или по качеству полученных результатов. Это может быть. Но это не имеет ничего общего с понятием "хищение 21 млн рублей". Хищение 21 млн рублей в России не редкость. Но только не в ВУЗах. Там такой лафы нету.

Попытка создать впечатление о наличии преступления, которого в действительности не было, – и есть первый признак заказного дела.

Второй важнейший признак заказного дела – это оставление Сергея Зуева под стражей. Зуев что, на кого-то нападал с ножом? Пытался перейти ночью по болоту российско-украинскую границу? Зачем под стражу?

Ответ известен каждому россиянину. Зуева надо содержать под стражей, чтобы склонить к хотя бы частичному признанию вины в ситуации, когда основания для дела против него у правоохранительных органов недостаточны или вовсе отсутствуют. Это повторяется в подобных делах из раза в раз.

Борис Грозовский

Сергею Зуеву – сил и мужества. И Владимиру Мау. Шанинка долго не сдавалась, поэтому стали брать силой. Если бы Кузьминов вёл себя так же – был бы в похожем статусе ещё лет 5 назад. Может, уже даже был бы на середине срока, как Улюкаев. Узка, тонка и призрачна грань между теми, кто в силу недоработок все еще на свободе, и теми, кто уже нет.

Иван Преображенский

Пора начать говорить о "деле Шанинки", а не о "деле Раковой"

Может, тем, кто выступает в защиту Сергея Зуева пора уже выйти из стыдливой позы "произошла чудовищная ошибка", перестать переводить стрелки на "нехорошую" бывшую замминистра и замглавы Сбербанка Ракову и начать говорить о "деле Шанинки", а не о "деле Раковой"?

Заодно и выступить в ее защиту тоже. Как я понимаю, все так называемые хищения она могла погасить из своего кармана без заключения. Также как и Зуев. Это даже если хищения были. Про такую форму взаимодействия с законом все как-то забыли.

Очевидно же, что речь идет о целенаправленной атаке на Шанинку в целом, а равно и на образовательные проекты Сбербанка. Иначе говоря, на ту часть образовательной и научной системы в России, которая "неподцензурна" пока что.

Так что честнее и правильнее называть это все "делом Шанинки", не ждать "авось все обойдется", как правильно заметил Рустем Адагамов, ну и оказать общественную поддержку всем участникам этого тенденциозного, а может и сфабрикованного уголовного дела, без корпоративных различий. Потому что не авось, и не обойдется. Хватит сс@ть, дорогое академическое сообщество, так по одному и пересажают.

Андрей Зубов

Во-первых, в стране, где строятся для Путина Геленджикские дворцы, а Медведев приобретает виноградники в Тоскане, сама сумма в несколько сотен тысяч евро невелика. И власть, давно потерявшая всякое доверие общества, должна начинать не с ректора и грантов, а с самой себя и с кооператива "Озеро", с Абрамовича, Дерипаски, Ротенберга...

Во-вторых, любой ученый, получавший гранты, прекрасно знает, что результат более чем часто не соответствует заявке. И научные и образовательные проекты живые, и во всём мире смотрят не на совпадение букв заявки с буквами отчета, а на объективный результат. А объективный результат налицо – Шанинка – лучший и наиболее свободный гуманитарный университет в Москве и, вместе с Европейским университетом Петербурга – в России.

По мнению "кураторов" из ФСБ Шанинка не вняла их указаниям

И это ведет к третьему – практически наверняка арест Сергея Эдуардовича Зуева – еще одна попытка сломить Шанинку, как ломали и сломали Вышку и многие другие свободные ВУЗы России. Уже один раз в печальные года 2018-20 у этой Высшей Школы отбирали государственную аккредитацию. Это было очень явным предупреждением. Потом вернули. Но, должно быть, по мнению "кураторов" из ФСБ Шанинка не вняла их указаниям в должной мере, и потому новое, более жесткое предупреждение - 67 летнего ректора из больницы препроводили в следственный комитет по смехотворному и высосанному из пальца делу.

И, наконец, в-четвертых. Г-н Путин на днях заявил, что все образовательные программы в России должны контролироваться государством, то есть им самим, его АП и чиновниками. Арест профессора Зуева хорошо укладывается в эту программу. [...]

Если низшее по интеллекту контролирует высшее, то с неизбежностью оно сводит его до себя

...Это, говорю как человек посвятивший десятилетия высшему образованию, – гибель высшей школы. Если низшее по интеллекту контролирует высшее, то с неизбежностью оно сводит его до себя. А университет, где учащиеся не поднимаются интеллектуально выше познаний и строя мыслей офицера КГБ, обречен на полное фиаско. [...]

Арестовывая таких людей как профессор Зуев, кремлевская власть демонстрирует, что на будущее России ей наплевать, что ее патриотизм не стоит и ломаного гроша, и что единственная ценность для нее - спокойная её жизнь сейчас, которая невозможна, если рядом существуют свободные, образованные и умные люди.