Порт Петербурга прекратил перевалку селитры из-за атак дронов

Большой порт Санкт-Петербург прекратил перевалку аммиачной селитры из-за участившихся атак беспилотников. Об этом пишет "Коммерсантъ". Отгружать взрывоопасное удобрение планируют за пределами Петербурга - предположительно, в Усть-Луге.

Издание отмечает, что перевалку селитры запретили власти города. Для порта, находящегося в непростом положении из-за потери торговых операций с Европой, это существенный удар. Речь идёт о потере примерно трёх миллионов тонн грузов в год.

При этом порт в Усть-Луге может не справиться с таким объёмом грузов - его инфраструктуру надо модернизировать под новые требования отгрузки в укрепленных контейнерах. По данным "Коммерсанта", химические предприятия сейчас вынуждены частично работать "на склад". При этом критической ситуации на данный момент нет, поскольку на селитру высокий спрос на внутреннем рынке на фоне посевной кампании.