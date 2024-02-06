В Ленинградской области повышен режим готовности в портах

В четырёх портах Ленинградской области – в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге – ввели режим повышенной готовности в связи "с возросшим уровнем возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации портов Балтийского моря.

21 января в порту Усть-Луга на терминале компании НОВАТЭК возник пожар. Компания сообщала об атаке дронов. Украинские источники утверждали, что это была операция СБУ. 31 января сбитый ПВО беспилотник упал в Санкт-Петербурге на территории компании "Невский мазут".

В январе помимо терминала компании НОВАТЭК в Усть-Луге приостанавливалась переработка на заводе "Роснефти" в Туапсе в Краснодарском крае, где также произошёл пожар в результате атаки украинских беспилотников. На эти два предприятия приходится почти пять процентов среднесуточной нормы первичной обработки нефти в России.

После их остановки эти объёмы снизились за неделю до пяти с половиной миллионов баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с отраслевыми данными. Это рекордно низкий показатель за последние два месяца. Согласно подсчётам агентства, объемы переработки нефти снизились на 135 тысяч баррелей в день относительно средних значений за декабрь.

Информацию о снижении темпов переработки нефти в России после атак беспилотников подтвердили и источники "Коммерсанта". По их данным, в январе первичная переработка нефти была уменьшена почти на четыре процента относительно того же месяца прошлого года – до 748 тысяч тонн в сутки.

В последние недели, по оценке Bloomberg, удары по нефтеперерабатывающим и экспортным предприятиям стали более разрушительными, что, по мнению аналитиков агентства, ставит под угрозу способность России поставлять топливо на внешние и внутренние рынки.