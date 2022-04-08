Portishead воссоединится для концерта в пользу Украины

Британская группа Portishead воссоединяется для участия в благотворительном концерте в поддержку Украины, который пройдет 2 мая в Бристоле. Об этом сообщается на сайте одного из организаторов концерта, благотворительной организации War Child.

Это будет первое выступление Portishead с 2015 года.

Всего на концерт будет разыграно 1200 билетов; те, кто не сможет туда попасть, смогут купить доступ к видеотрансляции. Деньги от продажи билетов пойдут в фонд War Child на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Накануне сообщалось, что культовая британская рок-группа Pink Floyd написала первую с 1994 года песню под названием "Hey Hey Rise Up", объявив, что все средства от продажи сингла пойдут на гуманитарную помощь для Украины. Вокалист и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, комментируя выход нового сингла, заявил, что вся группа "испытывает ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства её жителей".