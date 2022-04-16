Портрет фашизма. Александр Нежный – о беспощадном государстве

В 2003 году британский журналист и политолог Лоуренс Бритт опубликовал статью, в которой назвал 14 присущих фашизму свойств. Чтобы сформулировать их, он изучил все известные нам фашистские режимы в Германии, Италии, Испании, Португалии, Греции, Чили и Индонезии и вывел их общие свойства. Несколькими годами раннее свои 14 признаков фашизма сформулировал итальянский писатель и философ Умберто Эко, сделавший при этом одно существенное замечание, что даже одного из них достаточно для формирования полноценного фашизма. В портретах фашизма, нарисованных Эко и Бриттом, немало общего, но англичанин, мне показалось, определил родовые черты фашизма несколько резче, и потому я буду опираться на его работу. Назовем эти свойства и прикинем, имеют ли они отношение к сегодняшней российской действительности.

Мощные проявления национализма. В России до "мощных проявлений" ещё не дошло, если не считать одним из них ложный патриотизм, основанный на убеждении, показном или искреннем, – "моё Отечество всегда право". О преступной войне, которую Россия развязала против Украины, отзываются следующим образом: наверное, так надо было. Говорят также, что Путину виднее. В этих случаях, как мне пришлось убедиться на собственном опыте, бессмысленно вспоминать Чаадаева с его бессмертной максимой "Истина дороже родины". Слишком многие в России не могут понять, как можно так считать; точно так же отвергают максиму Петра Яковлевича идолопоклонники, падающие ниц перед идолом государства.

Пренебрежительное отношение к правам человека. Что тут сказать – наш пунктик. Достаточно честному гражданину выйти на Пушкинскую площадь с маленьким плакатиком всего с двумя словами "Нет войне!" или "Не убий!" – и этот гражданин самое большее через пять минут будет препровождён в полицию. А там и суд, и штраф или 15 суток тюрьмы, или – да Бог знает, что может прийти в голову тем, кто отдает приказы судьям, и самим судьям с их повсеместным холодным равнодушием к справедливости, праву и человеку. Напрасно взывать к Конституции и гарантированным ею свободам, голос не будет услышан. Российское общество уже давно живет не по Основному закону, а по понятиям, среди которых едва ли не первое место занимает преданность президенту страны.

Вводится определение "враг" для объединения общества. Надо ли говорить, что понятие "враг народа" хранится в генетической памяти граждан России. Россия не может существовать без врагов, как внешних, так и внутренних. Еще Михаил Магницкий, в двадцатых годах XIX столетия разгромивший Казанский университет за отсутствие должного благочестия и чрезмерное пристрастие к науке, говаривал, что для крепости общества непременно нужен враг, а если его нет, то не грех и выдумать. После вторжения в Украину Россия, по сути, стала страной-изгоем; от факта почти абсолютного одиночества, от которого веет холодом ледяной пустыни, никуда не скрыться. Запад, давно ставший объектом нападок, в громадном большинстве своём угрожающе развязных, теперь окончательно превратился во врага, который должен быть повержен вслед за Украиной. Коллективный Запад, утверждает президент России, наш давний враг, и в качестве доказательств нагромождает гору лжи. В стиле классической советской пропаганды Путин указывает на пособников Запада, врагов внутренних, "национал-предателей" (определение, возвращающее к сталинизму с процессами над "врагами народа"). В СССР требовали уничтожить проклятых врагов; это, по всей вероятности, ожидает нас завтра.

Верховенство военных. Здесь ещё есть куда расти. С другой стороны, если послушать, с каким искренним увлечением президент России рассказывает о новых видах оружия, какого ни у кого больше нет, о гипер- и суперракетах, устрашающих танках и подводных лодках, то понятно, отчего в стране скверные дороги и жалкое здравоохранение.

Сексизм. Ещё не вполне, но сам Путин – несомненный сексист. Помните, с каким воодушевлением говорил он премьеру Израиля о президенте этой страны, которого в ту пору обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях: "Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него. Мы все ему завидуем!" Не выдержал, прорвалось.

Контроль над СМИ. Скоро будет тотальным. Достаточно перечислить закрытые или заблокированные в последнее время средства массовой информации, чтобы вспомнить стишок советских времен: "Есть привычка на Руси – слушать утром Би-би-си". На информационном поле России растут, крепнут и расцветают теперь исключительно ядовитые сорняки.

Одержимость национальной безопасностью. Бритт понимает эту одержимость как инструмент притеснения, жупел секретности и средство для заражения общество страхом. Наши, российские страхи несколько иные. Нас учат бояться, что нашу страну, как уверяет Путин, расчленят, унизят, разрушат её экономику, выхолостят культуру. Неведомо как на переднем крае беспощадной борьбы с Россией оказалась Украина с её зловещими бактериологическими лабораториями и тайными замыслами обрести собственное ядерное оружие. Российский обыватель покрывается мурашками страха, сон его наполняется тревожными сновидениями. Украина? Сосед? Вчерашний братский народ? И такая подлость! Что с тобой делать, проклятая? И президент страны убеждённо говорит: "Единственный способ – война". Ну, что ж, вздыхает обыватель. "За будущее наших детей", – говорит президент. Ладно, соглашается обыватель, дети – святое. Ему не приходит в голову вопрос: почему за будущее наших детей надо убивать детей украинских?

Тесная связь правящих элит с религией. Представители нынешней российской власти не упускают случая показать свою религиозность. По большим православным праздникам президент молится либо в храме Христа Спасителя, либо в иных церквях, а минувшим Рождеством, в пандемию, крестился и кланялся в полном одиночестве в домовой церкви резиденции в Ново-Огареве. В Крещение Путин исправно погружается в прорубь. Однако напрасный труд судить о религиозности человека по внешним ее признакам. В конце концов, Иван Грозный тоже крестился и ставил перед иконами свечи, что не мешало ему мучить и казнить своих братьев во Христе. Вера проявляет себя в делах. Если дела твои не проникнуты евангельским духом, если в них нет и намека на присутствие Спасителя, ты не христианин, а всего-навсего "медь звенящая или кимвал звучащий" (1 Кор., 13. 1). Если президент в "дни печальные Великого Поста" разжигает ненависть к православной Украине, если он посылает войска, разрушающие Украину и убивающие ее граждан, если он в грош не ставит жизни молодых российских солдат – он не христианин.

Фашизм презирает человека, его жизнь, его мечты и стремления

Что же касается Русской православной церкви, то она отвергла открывшуюся ей в начале девяностых годов свободу и выбрала привычный сервилизм. Тесная связь с государством духовно обессилила её. Ни одно возмутительное действие власти – будь то повышение пенсионного возраста, фальсификация выборов, насилие над Конституцией, аннексия Крыма, война с Украиной – ничто не заставило патриарха Кирилла с мужеством первосвятителя обличить власть. Он одобрил преступную войну и обеспечил себе в истории место государственного прислужника.

Защита власти корпораций. Из всех многочисленных и сложных связей, которыми обзаводится та или иная корпорация, едва ли не важнейшей является связь с государственной властью на всех её уровнях, особенно с её верхушкой. Не будь мощной государственной поддержки, вряд ли Роман Абрамович смог бы выстроить свою "империю"; вряд ли в их нынешнем виде существовали бы "Газпром" и "Роснефть" и благоденствовали бы господа Миллер и Сечин. Зато власть может рассчитывать на них как на свою опору.

Власть профсоюзов ограничивалась или устранялась. Слышали вы что-нибудь о забастовках? Поднимался ли рабочий класс против "чёрного неба" в Красноярске? Или в Норильске за улучшение условий труда? Вставали ли граждане в протестах против роста цен, низкой оплаты труда, скудной жизни? Бастовали ли врачи поликлиник? Учителя? При необозримом поле деятельности для профсоюзов в современной России они все сильней напоминают тыняновского подпоручика Киже: на бумаге есть, а в жизни не сыщешь.

Подавление искусства и презрение к интеллигенции. Избранная властью стратегия борьбы со средствами массовой информации скорее раньше, чем позже, приведет к тотальному подавлению одной из важнейших для общества свобод – свободы слова. Всё, что написано на бумаге, должно будет пройти через цензуру, откуда, как мы помним и знаем, не выходило живым ни одно правдивое слово. Сейчас на государственную поддержку могут рассчитывать те деятели литературы и искусства, которые всякое действие власти встречают возгласами одобрения. Есть писатели, актёры, художники, подписавшие письмо в поддержку войны с Украиной. Я думаю, у них будет всё в порядке с изданием своих сочинений и гонорарами за свои работы, кроме самого главного – высокого и честного искусства.

Одержимость преступлениями и наказаниями. Эта власть любит сажать. Следствие и суд в стране Путина близнецы-братья, вот почему так ничтожно мала доля оправдательных приговоров: 0,36%. В царской России суды оправдывали примерно треть подсудимых; 30–40% обвиняемых оправдывают сегодня европейские суды. Независимость суда в России существует лишь на словах. Судья лишь повторяет то, что ему сказали заинтересованные люди в штатском.

Коррупция и кумовство. Никто уже не отрицает ошеломляющего размаха коррупции в России. Полагают, что она была бы существенно меньше, если на то была бы политическая воля руководства страны. Но после фильмов-разоблачений Алексея Навального становится ясно, что победа над коррупцией если и случится, то в довольно неопределенном будущем.

Фальсификация или имитация выборов. Неотъемлемая часть российского политического пейзажа. Вбрасывание бюллетеней, подделка подписей избирателей, их подкуп, так называемые карусели – весь этот дурной карнавал призван обеспечить победу правящей партии и укрепить положение путинской вертикали власти.



Итак, все 14 свойств, определяющих российскую политическую систему как фашистскую, в той или иной мере наличествуют. С горечью признавая это, мы получаем ясное представление о глубинных причинах действий и решений кремлёвской власти – в том числе и о том, отчего Путин решил начать войну с Украиной. Фашизм презирает человека, его жизнь, его мечты и стремления. Ложь для фашизма является непременным условием существования. Беспощадное государство – его цель.



Александр Нежный – писатель



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