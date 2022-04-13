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Археология

Операция денаZификация. Эфир в 18:05

Леонид Гозман, Михаил Пожарский, Александр Верховский: как зародился российский фашизм?

Объявив крестовый поход за "денацификацию" Украины, за шесть недель войны Россия сама показала все признаки фашизма: теория национального превосходства и геноцид украинского населения, ложь пропаганды, репрессии противников войны и даже подобие свастики – букву Z. Население подхватывает милитаристскую риторику власти и жаждет крови. Когда произошло это перерождение, и нужна ли денацификация самой России?

Участвуют: Леонид Гозман, политолог, Михаил Пожарский, публицист, Александр Верховский, директор аналитического центра "Сова". Эфир в 18:05.

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