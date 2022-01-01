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"Посадили за то, что он – Навальный" | Грани времени с Мумином Шакировым

"Посадили за то, что он – Навальный" | Грани времени с Мумином Шакировым
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"Посадили за то, что он – Навальный" | Грани времени с Мумином Шакировым

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Адвокат, обладатель двух "Хрустальных" и одной "Бриллиантовой совы" Клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Илья Новиков о "политзаключенном номер один" и точке напряжения для Путина, о специфике своей работы в России и Украине, о политически мотивированных уголовных делах и многом другом.

Специальный выпуск программы «Грани времени» - интервью с адвокатом Ильей Новиковым. Новиков защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко и моряков, которые были захвачены в Керченском проливе российскими пограничниками. Сейчас Илья представляет в судах различных инстанции интересы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Адвокат, обладатель двух "Хрустальных" и одной "Бриллиантовой совы" Клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Илья Новиков – в интервью автору и ведущему программы "Грани времени" Мумину Шакирову о "политзаключенном номер один" и точке напряжения для Путина, о специфике своей работы в России и Украине и о политически мотивированных уголовных делах и многом другом.

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