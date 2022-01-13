HBO и CNN покажут документальный фильм "Навальный"

Американский канал CNN, его стриминговый сервис и стриминговый сервис HBO Max покажут документальный фильм "Навальный" о российском оппозиционере. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Фильм со слоганом "Яд всегда оставляет след" снят канадским режиссёром-документалистом Дэниэлом Рохером. Его фильм о музыканте Робби Робертсоне "Когда мы были братьями" открывал Международный кинофестиваль в Торонто в 2019 году.

В описании нового фильма говорится, что в "Навальном" Рохер показывает "смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

Дата премьеры фильма не раскрывается. Навальный из колонии написал в инстаграме: "фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня".