Посла России в Париже вызывают в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков будет вызван в понедельник в министерство иностранных дел Франции в связи с гибелью в Украине двух сотрудников французских гуманитарных организаций. Об этом пишут газеты Le Parisien и Le Figaro.

1 февраля при обстреле российскими войсками города Берислав в Херсонской области погибли два работника гуманитарной миссии – граждане Франции. Ещё три иностранца получили ранения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал российские обстрелы мирных граждан "трусливым и недостойным действием", а министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что "Россия ответит за свои преступления".

Как сообщают французские СМИ., послу России будет также высказано "решительное осуждение роста дезинформации, целью которой стала Франция".

В январе Минобороны России выступило с утверждением, что при одном из ударов по Харькову якобы погибли 60 французских "наёмников". Никаких доказательств этого представлено не было. Во Франции отрицают, что в Украине есть французские наёмники, отмечая, что в индивидуальном порядке французские граждане могут воевать в рядах Вооружённых сил Украины.

Это не первый раз, когда российского посла Алексея Мешкова вызывают в МИД Франции для объяснений, отмечает Le Figaro. В 2022 году его вызвал тогдашний министр Жан-Ив Ле Дриан за "неприличный" твит из посольства о нарушениях, совершенных в украинском городе Буча.

Украинские власти, а также многочисленные расследования журналистов, ООН и ОБСЕ пришли к выводу, что за время российской оккупации Бучи в феврале – марте 2022 года погибли сотни мирных горожан. Есть задокументированные случаи убийства жителей Бучи российскими военными. Москва называет произошедшее в Буче "постановкой".