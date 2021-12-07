После Болотной: надо ли браться за оружие протеста?

Официальные итоги выборов в Государственную думу 6 созыва вызвали волну негодования в Москве и крупных городах России: было объявлено, что 4 декабря 2011 года за «Единую Россия» набрала 49,5%. Но на многих избирательных участках наблюдателями были зафиксированы грубые нарушения. Помимо нечестных выборов, ещё одним поводом для недовольства была предстоящая «рокировка»: премьер-министр Владимир Путина объявил, что будет в 3-ий раз претендовать на пост президента на 6-летний срок. Президент Дмитрий Медведев баллотироваться отказался.

4 декабря в Москве прошли первые несанкционированные акции протеста, 5 декабря до 10 тысяч человек вышли на согласованный митинг на Чистых прудах. Во время шествия к зданию Центризбиркома были задержаны около 300 человек, среди них Алексей Навальный.

10 декабря на Болотной площади собралось не менее 100 тысяч человек. 24 декабря на проспекте Сахарова было более 120 тысяч человек. Протестующие требовали от Кремля аннулировать результаты голосования, провести новые честные выборы. Но требования оппозиции выполнены не были. Власти вернули выборы губернаторов, облегчили регистрацию новых партий.

Протесты продолжились в конце января, и были подавлены по приказу Владимира Путина силой 6 мая 2012 года, после разгона мирной манифестации около Болотной площади. Надо ли было браться за оружие протеста? Какие выводы должна сделать оппозиция?

В эфире члены Координационного Совета оппозиции в 2011-2012 году Даниил Константинов, Сергей Давидис, Максим Кац, Сергей Удальцов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 7 декабря в 19:05