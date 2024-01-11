После отстранения от выборов Дунцова поддержала Надеждина

Ржевская журналистка Екатерина Дунцова, которой ЦИК отказал в выдвижении на пост президента России, призвала помочь кандидату от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину собрать подписи для регистрации.

Свою поддержку Дунцова мотивировала тем, что в случае регистрации Надеждин будет единственным кандидатом с мирной повесткой и шансом на независимое наблюдение за голосованием.

ЦИК разрешил выдвинуться 11 претендентам на пост президента России, ещё четырём было отказано. Восемь кандидатов выдвинуты партиями, ещё трое, в том числе действующий уже четыре срока президент России Владимир Путин, идут в порядке самовыдвижения.

Трое кандидатов – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ) – уже имеют статус зарегистрированных, так как их партии представлены в Госдуме. Остальным для регистрации необходимо собрать подписи: не менее 300 тысяч для самовыдвиженцев и не менее 100 тысяч для партийных кандидатов.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.