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Лицом к событию

Нужен ли либеральный кандидат?

sok050124
sok050124

Допустят ли на "выборы" президента РФ критика политики Кремля? В эфире программы "Лицом к событию" юрист и депутат Борис Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива", и сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин.

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