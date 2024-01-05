Нужен ли либеральный кандидат?

Допустят ли на "выборы" президента РФ критика политики Кремля? В эфире программы "Лицом к событию" юрист и депутат Борис Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива", и сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин.

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