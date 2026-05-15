После пожара на объекте "Транснефти" нашли тела трёх погибших

Тела трёх работников "Транснефти" обнаружены после пожара на резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" в Башкортостане, сообщила пресс-служба компании.

Поиски ещё одного работника продолжаются.

Пожар произошёл на территории резервуарного парка в селе Нурлино Уфимского района двумя днями ранее. По данным МЧС, перед возгоранием был слышен "хлопок".

Как сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, двое пострадавших 13 мая находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести. Проверку по факту происшествия проводит башкирская прокуратура.

По данным "Транснефти", пожар произошел во время работ на выведенном из эксплуатации резервуаре РВСП-20000, которые выполняла подрядная организация ООО "Геококад". Внутри резервуара воспламенилась газовоздушная смесь, после чего произошли взрыв и возгорание.

