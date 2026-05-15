Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

После пожара на объекте "Транснефти" нашли тела трёх погибших

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Пожар на объекте "Транснефти", село Нурлино, Башкортостан, 13 мая 2026 года
Пожар на объекте "Транснефти", село Нурлино, Башкортостан, 13 мая 2026 года

Тела трёх работников "Транснефти" обнаружены после пожара на резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" в Башкортостане, сообщила пресс-служба компании.

Поиски ещё одного работника продолжаются.

Пожар произошёл на территории резервуарного парка в селе Нурлино Уфимского района двумя днями ранее. По данным МЧС, перед возгоранием был слышен "хлопок".

Как сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, двое пострадавших 13 мая находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести. Проверку по факту происшествия проводит башкирская прокуратура.

По данным "Транснефти", пожар произошел во время работ на выведенном из эксплуатации резервуаре РВСП-20000, которые выполняла подрядная организация ООО "Геококад". Внутри резервуара воспламенилась газовоздушная смесь, после чего произошли взрыв и возгорание.

Больше новостей Радио Свобода:

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG