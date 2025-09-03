После удара дронов в Ростовской области задерживаются поезда

В Ростовской области в результате атаки беспилотников на станцию Кутейниково вышли из графика более 20 пассажирских поездов. По данным РЖД, на 6:00 по московскому времени опаздывали 26 составов, максимальный срок задержки превышал 4 часа.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на участке Россошь – Лихая нарушена работа контактной сети. "Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал", – написал он.

По данным Минобороны России, над Ростовской областью за ночь уничтожены 25 дронов, а всего ведомство отчиталось о 105 сбитых украинских беспилотниках. Об атаке беспилотников сообщили в частности власти Брянской области.

В последние недели украинские беспилотники несколько раз атаковали железнодорожные станции на юге России. Это приводило к сбоям в расписании и задержкам поездов. Как правило, движение восстанавливалось в течение нескольких часов после атак.