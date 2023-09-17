После запоя. Анатолий Стреляный – о коррупции и богатстве

Одни больше недовольны прошлым, другие – настоящим, третьих, которые недовольны и прошлым, и настоящим, здесь вынесем за скобки. В России недовольство первых падает на головы птенцов ельцинского гнезда. Вот если бы, говорят, те сразу "по-европейски" прониклись нуждами "простых людей" – как будет существовать безработный и прочие спивающиеся "потерянные мужички", то…

То что? – спрашивается.

"К сожалению, социальные права, вменяемая зарплата и всяческие пособия зависят не от желания "либералов", а от развитости экономики. От общего богатства. Сколько ни старайся, в бедных странах типа Украины или России их быть пока не может, во всяком случае таких, как в Германии".

Увидев это высказывание в очередной сетевой дискуссии, я обрадовался, будто долгожданной встрече. Так редко приходится видеть, ещё реже – слышать в повседневности эти золотые слова! В них содержится то главное, чего нет в умах и особенно в сердцах политизированных граждан таких стран, как Россия и Украина.

Признай они то, о чём написал Юрий Альберт (автор тех золотых слов), им пришлось бы смириться с тем, что улучшить благосостояние простого человека могут, меньше всего о том думая, только те, кого многие и в наши дни называют эксплуататорами живой и неживой природы. Их-то усилиями, их жаждой личной наживы год от года растёт благосостояние в тех странах, где оно растёт. Плюс неуёмность учёных и технарей, которые придумывают всё новые машины, приборы, технологии.

"Карта коррупции делит мир на свободные и несвободные страны. Не с коррупции надо начинать, тов. Навальный", – пишет один всё знающий человек. "Ну, а мне и моим товарищам захотелось в своё время начать именно с коррупции, – может сказать Навальный. – Имеем мы право осваивать этот участок борьбы? Думаю, такое же, как и вы – на свой способ, если он у вас есть".

Способы-способы… К вопросу о них часто вспоминаю признание одного из руководителей спецслужб США. "Мы, – сказал он уже больше двадцати лет назад, – знаем всё про коррупцию и прочие безобразия в России. Всё знаем! Мы только не знаем, что с этим делать, как с этим может быть покончено".

И таким знанием с тех пор не смог похвалиться никто – не потому ли, что такого знания просто не может быть?

Из откликов, полученных Русской службой "Свободы" в 1994 году на один из первых выпусков передачи "Ваши письма" (я вёл её почти четверть века), мне до сих пор памятны два. Первый представлял собою карандашное письмо от одного рабочего, вышедшего на пенсию под самый занавес СССР. "Я мечтал, – писал он, – что вот выйду на пенсию и наконец поем копчёной колбасы. И вот я уже скоро пять лет, как на пенсии, – и где та колбаса?" Дальше сыпались страшные проклятия на головы Горбачёва, Ельцина и особенно Гайдара. Мне рассказывали потом в Москве, что когда Гайдар услышал это письмо, то не смог, по его словам, сдержать слёз.

Второе письмо тогда же пришло из псковской деревни, названия которой не помню. Писал тоже пенсионер, шахтёр, заработавший силикоз за четверть века работы под землёй. "Я, Анатолий Иванович, – писал он, – заметил по своим теперешним односельчанам, что, сколько дней человек пробыл в запое, столько же дней ему требуется, чтобы выйти из него. Этот закон жизни я применяю и к своей стране. Сколько лет длился её запой после революции 1917 года, столько лет ей и понадобится, чтобы выйти из него".

Надеяться на слишком большие изменения российской действительности в ближайшие десятилетия не следует

Первое письмо мне тогда показало, с какой настроенностью послесоветского человека ещё долго придётся иметь дело российским реформаторам, даже если все они окажутся семи пядей во лбу. Или так: какому народонаселению придётся иметь дело с реформаторами, которых пошлёт ему Всевышний. Второе письмо разъяснило, почему надеяться на слишком большие изменения российской действительности в ближайшие десятилетия не следует. Кто бы ни попытался оседлать эту действительность...

Более-менее уверенно оставалось уповать на естественный ход вещей – на то, что постепенное накопление общего богатства будет требовать всё более разумных порядков по той причине, что от них больше толку. К счастью, основные накопители по своему призванию – изобретательные приспособленцы. Они вершат своё созидательное дело почти при любом повороте судьбы, хотя условия для них иногда становятся невыносимыми.

Тянут свои лямки и Навальные, и те, что с ними порой ожесточённо спорят. И это тоже, согласимся, не во всех случаях бесполезно. Об этих двух партиях можно, наверное, сказать: и ты, Абрам, прав, и ты, Мойша, недалёк от истины. Вторая из них, порицая первую, считает, что особо ополчаться на правящее ворьё – значит отвлекать людей от главного, а главное известно что: изменение общественно-политического строя. Но что оно такое, зло, которое называется коррупцией, а по-русски гниением? Чиновничьи рваческие злоупотребления искажают предпринимательскую конкуренцию и тем самым замедляют хозяйственное развитие страны.

И слава Богу, скажете: замедлять путинизм – благое дело. Но можно задуматься и о том, пошла бы Россия войной на Украину и стала бы враждовать со всем свободным миром, если бы людям в ней жилось заметно лучше. И то трезво прикинуть, чему всё-таки способствует разоблачение воров во власти: укреплению её или ослаблению.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист

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