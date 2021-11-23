Против пропаганды и коррупции. Геннадий Гудков объединяет эмигрантов

"Противодействие кремлевской пропаганде". Так обозначил главную задачу создаваемой им организации российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, ныне живущий в Болгарии. Он призывает зарубежных соотечественников к координации усилий. Гудков выступил координатором состоявшегося в Варне собрания инициативной группы по созданию общественного движения с рабочим названием "За свободную Россию (Болгария)". Что стоит за этой инициативой?

Бывший депутат Госдумы в июле 2019 года уехал в Болгарию не по доброй воле. Баллотируясь в Мосгордуму и собрав необходимые для регистрации подписи, Гудков был, по его выражению, "жёстко зачищен": подписи даже его близких друзей были признаны недействительными, его самого стали вызывать в Следственный комитет России за участие в уличных протестах. В один прекрасный вечер его сын Дмитрий, тоже оппозиционный политик, сказал ему: папа, завтра ты улетаешь. Приехавший наутро за Гудковым наряд полиции разминулся с ним на час.

– Почему в Болгарию?

– С этой страной меня долгие годы связывали и формальные, и дружеские узы. Во-первых, в бытность депутатом Госдумы я представлял всех граждан России, проживавших в Болгарии – а это 50 тысяч человек, – поскольку они были приписаны к моему подмосковному избирательному округу. Как добросовестный депутат я проехал всю Болгарию, пожимая руки избирателям. Был председателем депутатской группы по связям с болгарским парламентом – Народным собранием, затем меня пригласили стать вице-президентом полуправительственного Общества дружбы "Россия – Болгария". За эти годы довелось познакомиться со многими болгарскими государственными деятелями, политиками и дипломатами. Ну и в Болгарии было где жить – наша семья приобрела там в своё время летнее жильё, которое теперь пришлось дооборудовать до круглогодичного.

– Кому пришла в голову идея создания общественного движения "За свободную Россию (Болгария)"?

– После митингов протеста соотечественников здесь, в Болгарии, против ареста Навального, которые прошли в нескольких больших городах в январе этого года, меня попросили встретиться с группой активистов из Бургаса. Они выдвинули идею создать движение тех членов диаспоры, которые не хотят оставаться вне общественной жизни. Некоторое время я сомневался, стоит ли этим заниматься, но поговорил с людьми и понял: российские диаспоры сегодня поменялись, стали более политизированными, они состоят в том числе и из успешных, серьёзных людей из России, которые занимались наукой, производством, бизнесом. Эти люди приехали сюда не потому, что здесь теплее, – они занимают активную гражданскую позицию. Они покинули родину из-за того, что им не давали нормально жить в России, а также стремясь дать возможность детям и внукам раскрыть свой жизненный потенциал. Теперь им хочется реализовать себя в том, что окажется полезным для будущего страны.

Эти люди приехали сюда не потому, что здесь теплее, – они занимают активную гражданскую позицию

Такие люди составляют прогрессивную часть диаспоры. Они желают, чтобы у неё появился коллективный голос, общая точка зрения на события, происходящие в России, взгляд на её будущее. Вторая часть задачи – знакомить с этой позицией общественность той страны, в которой мы сейчас живём, – Болгарии.

На собрании в Варне было решено созвать представительный форум – видимо, это состоится на рубеже января и февраля будущего года в Софии, где будет оформлено движение и принята его декларация. Мы пригласим на форум европейских политиков и дипломатов, а также представителей российских диаспор из других стран, занимающихся сходными организационными процессами, – Германии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии. Направим приглашения и официальным российским представителям, если они захотят прийти, – движение собирается быть абсолютно открытым.

Из проекта Декларации общественного движения "За свободную Россию" (Болгария) "Мы, граждане России, а также те, кто считает себя россиянами по происхождению, языку или культуре, проживающие за рубежом, в Республике Болгария, решили объединить свои усилия в борьбе за перемены в России, которые позволят ей стать свободным и демократическим государством. Многомиллионную российскую диаспору представляют в мире в основном структуры так называемого "Русского мира", созданные властями РФ для продвижения своего влияния на зарубежные страны. Вот почему сегодня очень важно, чтобы в диалоге с зарубежной общественностью, политическими и гражданскими институтами Запада звучали бы не только пропагандистские штампы Кремля, но и альтернативное видение мира тех россиян, которые желают своей стране прогрессивных перемен, свободы, демократии, процветания, мира и дружбы со всеми народами мира. Мы полагаем, что в сложившихся условиях необходимо активно формировать общественные структуры среди российского зарубежья, способные озвучивать и доводить до общественности зарубежных государств объективную информацию о происходящем в России, противодействовать агрессивной и воинствующей пропаганде российского режима, направленной на обман и разжигание вражды и розни между народами и странами".

– Каким образом вы собираетесь противодействовать пропаганде Кремля?

– Принято решение высказывать от имени инициативной группы мнения по поводу важнейших событий в общественно-политической жизни России, таких как попытка уничтожить общество "Мемориал", занимающееся восстановлением памяти о миллионах замученных жертв. Будем говорить о положении политических заключенных в России. Ведь стала реальностью антиутопия Оруэлла: в России, как и в Беларуси, реально оформилась новая криминальная статья – мыслепреступление. Организации, подобные нашему движению, станут доносить своё мнение до парламентов, политиков, общественных организаций тех стран, в которых проживают российские граждане. Методы? Работа в социальных сетях, проведение общественно-политических мероприятий, работа со средствами массовой информации и всё остальное, что можно сделать законными и мирными способами.

Отдельным и очень важным направлением должна стать борьба с экспортом коррупции. Я не понимал, пока не покинул Россию, насколько серьёзный и мощный идёт оттуда вывоз коррупции, поскольку российская политическая верхушка обладает неограниченным финансовым капиталом, позволяющим ей покупать западных политиков – членов правительств, депутатов. Например, как мы говорили на собрании группы – не может быть такого, чтобы отдельными членами руководства "Газпрома" были граждане Австрии и Германии! И в других госкорпорациях списки чиновников пестрят именами иностранных политиков и государственных чинов, которые определённо вступили в отношения с российскими должностными лицами небескорыстно. В Европе обеспокоены этим процессом, его, как известно, называют "шрёдеризацией". Мы тоже считаем абсолютно недопустимым то обстоятельство, что российское государство, главной скрепой которого является коррупция, совершенно открыто ведёт коррупционную деятельность за рубежом – это является прямым вмешательством в политику иностранных государств.

Главной скрепой российского государства является коррупция

– Как в вашей инициативе отнеслись в самой Болгарии?

– Мы увидели заинтересованность и готовность политических кругов Болгарии, дипломатического корпуса в Софии знакомиться с альтернативными точками зрения на развитие ситуации в России, её внутреннюю и внешнюю политику. Обменялись мнениями с представителями Демократической партии Болгарии, Болгарской соцпартии, партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"). Думаю, всем структурам, общающимся с Россией и заинтересованным в развитии связей с ней, важно иметь альтернативные источники информации о том, что в России в действительности происходит. Такой канал будет способствовать прогрессу в борьбе за демократическую, цивилизованную, дружелюбную ко всем своим соседям Россию.

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода