Кремлю не нужен мир?

Продолжается кризис на польско-белорусской границе. Мигранты, предприняли новую попытку прорваться в страну, забросали камнями и польских пограничников и военных, в пункте пропуска Кузница – Брузги. Польские силы безопасности в ответ применили спецсредства, включая слезоточивый газ и водяные пушки. Средства пропаганды России и Беларуси рассказывают о "доведенных до отчаяния" "беженцах". Продолжаются вызывающие тревогу передвижения российских войск у границ Украины. 16 ноября шли тяжелые бои между войсками Азербайджана и Армении в Сюникском районе. Россия, являющаяся союзником Армении, добивалась прекращения военных действий.

Каждая новая конфронтация России и Беларуси с США и Евросоюзом приводит к новому ужесточению внутренней политики, усилению репрессий против оппозиции, закрытию структур гражданского общества. Каковы истинные цели поджигателей конфликтов? Что можно этому противопоставить?

Обсуждают политик и публицист Леонид Гозман и кординатор Форума Свободной России Иван Тютрин (Вильнюс). Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы 17 ноября в 19:05