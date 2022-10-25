Пятый из шести задержанных антифашистов рассказал о пытках

Фигурант дела о создании террористического сообщества 23-летний Дениз Айдын рассказал о пытках в отделе полиции Тюмени. Его били и угрожали засунуть в прямую кишку ножку от табуретки. Адвокатский опрос Айдына опубликовало издание DOXA.

Айдына и его друга Кирилла Брика задержали в конце августа 2022 года рядом с ТЭЦ-2 в Тюмени. При них обнаружили взрывчатку, которую друзья, по словам Айдына, приготовили из любопытства и собирались испытать на безлюдном пустыре. Айдын подчёркивает, что у них не было идеи использовать взрывчатую смесь для подрывов зданий и сооружений и никакого отношения к террористической деятельности они не имеют.

Всё это он не раз повторил сотрудникам полиции, когда их с Бриком на разных автомобилях привезли в отдел. Айдын утверждает, что полицейские хотели получить от него другие показания – для этого они били его и пытали. По словам Айдына, его заставили раздеться, посадили на корточки и поставили на голову ботинок. Полицейские пригрозили засунуть ему в прямую кишку резиновую дубинку и деревянную ножку от табуретки, если ботинок упадёт, рассказывает Айдын. Он добавляет, что просидел в таком положении не менее получаса.

После этого Айдына, по его воспоминаниям, увели в другой кабинет, где надели ему на голову непрозрачный полимерный пакет, повалили на пол, стали выламывать руки, били по животу и затылку. "Удары были несильные, но мне было очень страшно", – говорит Айдын.

По его словам, полицейские спрашивали, собирались ли они с Бриком взрывать поезда, здания полиции и ФСБ. Айдын "согласился дать такие показания, так как они пригрозили, что в противном случае будет только хуже". После этого пытки и удары прекратились.