"Крупнейший провал с 1973 года" Каким будет ответ Израиля ХАМАС

Самое масштабное нападение за последние десятилетия, организованное палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которую в последние годы многие на Ближнем Востоке начали считать не представляющей серьезной опасности разношерстной толпой боевиков, нанесло всему Израилю невероятный психологический удар. Судя по комментариям в израильских СМИ, сейчас сомнению подвергается жизнеспособность всех его фундаментальных основ и институтов, в первую очередь армии, спецслужб и, конечно, правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. Как подобное могло случиться и что последует дальше?

Сотни мирных израильских граждан убиты, тысячи ранены, более 100 похищены и взяты в заложники. Зафиксированы многочисленные случаи насилия в отношении израильских женщин. Правительство Израиля официально объявило состояние войны, а ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала в контролируемом ХАМАС Секторе Газа военную операцию "Железные мечи".

Пока это не экзистенциальная борьба за выживание самого еврейского государства, как, например, арабо-израильская Война 1947–1949 годов, спровоцированная основанием Израиля, Шестидневная война или Война Судного дня 1973 года. Вместе с этим фото и видео захваченных противником городов и деревень, заложников, тел убитых мирных жителей опять пробудили среди многих израильтян страх, какого они не ощущали уже много десятилетий.

Как и когда-то в момент начала Войны Судного дня, гнев смешивается с растущим недоверием – способны ли правительство, армия и разведка и контрразведка Израиля после такого колоссального провала надлежаще исполнять свои функции? В 1973 году многие политики и военные в Израиле слишком преждевременно впали в благодушие, полагая, что после молниеносной победы в Шестидневной войне силы тогдашних главных противников страны, Сирии и Египта, были полностью исчерпаны.

Сегодня ситуация в чем-то повторилась: в кабинете министров Израиля не так давно звучали мнения, что группировка ХАМАС более не заинтересована в крупномасштабном насилии, и что ее политическая активность даже может принести какую-то пользу – как инструмент ослабления более умеренной Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан, чтобы похоронить разговоры о формировании полностью суверенного и всеми признанного палестинского государства.

7 октября 2023 года продемонстрировало, что в итоге Израиль так и продолжает иметь дело с конфликтом, который преследовал его с момента создания в 1948 году. Нынешний удар по самооценке столь велик, что Израиль может надолго войти в период глубоких социальных и политических потрясений. "Израильтяне потрясены до глубины души", – говорит Юваль Шани, профессор международного права Еврейского университета в Иерусалиме, в интервью The New York Times.

"Налицо огромный гнев, и не только в отношении ХАМАС, но и в адрес нашего политического и военного руководства, которое позволило такому случиться. Можно было бы ожидать, что столь сильное государство, как наше, будет в состоянии предотвратить подобные вещи. Однако спустя 75 лет с момента создания Израиля наша власть сейчас не смогла исполнить свою главную обязанность: защитить жизни собственных граждан", – констатирует Шани.

В течение многих лет в стране росло убеждение, что израильско-палестинский конфликт перестает быть серьезной проблемой и исчезает из глобальной повестки дня. Израиль удачно нормализовал отношения с несколькими арабскими государствами. В мире заговорили о "новом Ближнем Востоке". Однако растущая ярость 2,6 миллиона палестинцев, живущих на Западном берегу, и более 2 миллионов палестинцев, проживающих в Секторе Газа, считающих себя униженными и отброшенными на обочину жизни, от этого никуда не делась – что показал и всплеск насилия этим летом, когда после решения израильского правительства продолжить строительство домов на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан палестинские боевики все чаще начали атаковать и убивать израильтян, а радикальные еврейские поселенцы в ответ стали нападать на палестинские деревни.

"Это не было большим секретом"

О сложившейся ситуации в интервью Радио Свобода рассуждает военно-политический аналитик, знаток Ближнего Востока Михаил Шерешевский:

– Почему столь масштабное и катастрофическое нападение ХАМАС на Израиль произошло именно сейчас?

– Сложно ответить однозначно, но, вероятно, это было приурочено к годовщине арабо-израильской Войны Судного дня, которая случилась ровно 50 лет назад. Да, сегодня многие сравнивают случившееся с провалом израильских спецслужб в 1973 году, когда Израиль пропустил комбинированный удар египетской и сирийской армий на юге и на севере и понес тяжелые потери в первые дни войны. Безусловно, есть и различия: тогда против него действовали две огромные армии, а сейчас удар нанесен несколькими тысячами боевиков. Тем не менее, аналогии уместны.

Все, что произошло 7 октября – это "11 сентября" Израиля

Я бы привел другую аналогию: все, что произошло 7 октября – это "11 сентября" Израиля. Есть так же целый ряд внешнеполитических факторов, которые определили выбор настоящего момента. Они связаны с политикой Ирана и с войной, которую эта страна ведет против Израиля, а также со складывающейся международной обстановкой. Такая связь могла повлиять на выбор руководством ХАМАС сроков нападения. Так или иначе, ясно, что операция готовилась палестинскими боевиками очень долго и тщательно, и не только ими.

– Как такое допустили израильские армия и спецслужбы?

– Около полугода назад израильский военно-политический аналитик Джонатан Спайер, специалист по вопросам противостояния Израиля и проиранских военно-шпионских сетей в регионе, опубликовал подробный материал о том, что целый ряд экстремистских группировок и сил под руководством Тегерана готовят против Израиля грандиозную операцию. Речь шла о ХАМАС, который контролирует Сектор Газа, о ливанской шиитской "Хезболле" и о других группах, и, конечно, все это подготавливалось Ираном. Общая цель ими формулировалась как объединение различных "театров военных действий", для того, чтобы координировать удары по Израилю. Получается, все это не было большим секретом. В какой-то мере мы наблюдаем эту динамику сегодня, ведь "Хезболла" обстреляла израильских военных в приграничных с Ливаном районах и заявила, что вступит в войну, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в Секторе Газа.

– Получается, израильские спецслужбы знали, что готовится большое нападение, и не предприняли никаких шагов для его предотвращения?

– Ошибки случаются у всех, вся человеческая история в некотором смысле состоит из ошибочных решений и ложных надежд. Возможно, корни проблемы нужно искать в высшем политическом руководстве Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху слишком сильно был занят собственным судебным процессом (над ним висит уголовное обвинение в коррупции) и внутренним кризисом в Израиле, небывалым в истории этой страны.

Возможно, корни проблемы нужно искать в высшем политическом руководстве Израиля

Сотни тысяч людей протестуют против Нетаньяху и его реформ на улицах городов. Главная цель Нетаньяху сегодня – судебная реформа, которая позволит Кнессету, израильскому парламенту, где доминируют его сторонники, встать выше Верховного суда и даровать ему амнистию. Иначе этот немолодой человек рискует провести годы жизни в тюрьме. Есть у него и проблемы с партнерами по коалиции – это религиозные консервативные и ультранационалистические партии, которые, используя шаткость его положения, выкручивают ему руки и ставят свои условия.

Можно предположить, что Нетаньяху мог в подобной ситуации просто проигнорировать некоторые сигналы о приближающейся опасности. Это лишь гипотеза и она может оказаться неверной. Судя по открытым публикациям, израильские спецслужбы оценивали вероятность атаки как низкую, исходя из нескольких факторов: что ХАМАС получила очередной пакет финансовой помощи от Катара и что эта группировка вовсе не заинтересована в том, чтобы получить, при соответствующем развитии событий, мощный израильский военный ответ, который вызовет жертвы как среди руководства ХАМАС, так и среди гражданского населения Сектора Газа. Нужно отметить, что многим людям в Газе ХАМАС совершенно не нравится. Словом, "зачем им это сегодня?" Они ошиблись. Но да, это все равно странно, учитывая, что израильские спецслужбы плотно работают в секторе Газа.

Наконец, израильские силы безопасности просто могли переоценить свои возможности и недооценить ХАМАС. Нападение, которое провели боевики, было очень хорошо скоординировано и организовано. Массированный ракетный обстрел Израиля перегрузил его систему ПВО и отвлек внимание от другой части нападения. Подразделения ХАМАС провели многоплановую операцию, используя подземные тоннели для закладки взрывчатки и проникновения на территорию Израиля, атаки дронов, мобильные сухопутные соединения, десанты дельтапланеристов и морские десанты, а также кибервойну. В военном отношении это была молниеносная и тщательно продуманная атака.

Это в военном отношении была молниеносная и тщательно продуманная атака

Она оказалась для ХАМАС столь успешной, что они смогли уничтожить и взять в плен десятки, если не сотни израильских военных, убить и, возможно, взять в плен несколько высокопоставленных офицеров, захватили несколько военных баз и израильских штабов. В их руках на какое-то время оказались десятки единиц бронетехники, включая дорогостоящие тяжелые бронетранспортеры и танки "Меркава". Их мобильные группы устремились в израильские города, включая 150-тысячный Ашкелон. Бои в этих районах продолжаются до сих пор. Пока что ответ Израиля выглядит очень вялым, его армия была явно не готова. Первыми приняли на себя удар местные полицейские силы и отдельные армейские соединения, которые сразу же понесли серьезные потери. Можно сказать, что таких скандальных поражений Израиль не знал с 1973 года.

– Вооруженные группы джихадистов захватили много израильских заложников, как они будут использовать этот фактор?

– Они требуют обменять их на несколько тысяч палестинских заключенных. Это были чудовищные кадры. Они тащили в свои машины гражданских – женщин, пожилых людей, детей. Одна девушка была раздета, у нее были явно сломаны ноги, они издевались над ней и отволокли ее в кузов машины. Это напоминало сцены какого-то древнего завоевания, когда субъектом войны считалось все население завоеванной территории и победители могли делать с ним все что угодно. И делали. Думаю, такие действия нанесли сильный удар по имиджу ХАМАС. В прошлом, когда Израиль бомбил Газу во время противостояния с палестинцами, симпатии громадной части американской общественности и некоторых СМИ были на стороне палестинцев. Сегодня, то, что сделал ХАМАС, может дать определенный карт-бланш Израилю на проведение операции по полной зачистке Сектора Газа.

Нужно отметить, что Газа годами остается в израильской блокаде, Израиль также продолжает оккупировать ряд территорий на Западном берегу реки Иордан. Палестинцы там лишены элементарных человеческих прав, включая свободу передвижения и право не подвергаться насилию. Израиль проводит рейды и ликвидации, либо бессудные аресты тех, кого он подозревает в направленной против него деятельности, в ходе бомбежек Сектора Газа гибнут сотни мирных жителей. Это ничуть не оправдывает зверства боевиков ХАМАС. Но пока эти проблемы не решены, насилие, к сожалению, будет продолжаться.

– Хотелось бы прояснить подробнее, какой в случившемся может быть роль Ирана?

Тегеран, безусловно, координирует операции палестинских боевиков и стоит за ними

– Тегеран, безусловно, координирует операции палестинских боевиков и стоит за ними. Отчасти это вообще связано с долговременным противостоянием Ирана и Израиля. В последнее время наметился процесс, который очень беспокоит иранское руководство – это сближение между Саудовской Аравией и Израилем. Ключевую роль посредника здесь играет администрация президента США Джо Байдена. Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель страны, дает понять, что установление дипломатических отношений с Израилем для него вполне возможно. Это соглашение будет затрагивать все сферы, включая экономику, инфраструктуру и безопасность.

Вашингтон предложил строительство новой транспортной системы, портов и железных дорог, которые свяжут Индию с саудовским королевством, Иорданией и Израилем, а затем и с европейскими портами. Речь идет о колоссальном инфраструктурном проекте стоимостью 17 миллиардов долларов, который увеличит скорость прохождения товарных потоков из Азии в Европу на 40 процентов. Кроме того, саудовцы хотят получить партии новейшего американского оружия, и статус "ближайшего военного союзника США", наподобие того, каким обладают Япония и Южная Корея, то есть обязательства военной защиты, а также помощь в развитии гражданской ядерной программы. И конечно, в Эр-Рияде хотят инвестиций и современных технологий от США и Израиля для программы модернизации и создания пост-нефтяной экономики – проекта, который затеял принц Мухаммед бин Салман. В свою очередь, и Израиль хочет получить инвестиции от богатейшего арабского нефтяного государства Персидского залива и возможную площадку для операций против Ирана.

Все это крайне беспокоит Тегеран. Хотя саудовцы недавно восстановили дипломатические отношения с иранцами при посредничестве Китая, и даже пообещали инвестировать миллиард долларов в иранскую экономику, режим в Тегеране очень недоволен происходящим. Несмотря ни на что, две наиболее сильные страны Персидского залива, Саудовская Аравия и Иран, суннитская монархия и шиитская теократия, остаются главными соперниками в регионе. Поэтому Иран отреагировал. И началось это не с операции союзной ему группировки ХАМАС, а с атаки хуситов, проиранских йеменских повстанцев, на пограничный саудовский район.

Нападение ХАМАС на Израиль выглядит частью широкой программы Тегерана по срыву изменения геополитической ситуации в регионе

Нападение ХАМАС на Израиль выглядит частью широкой программы Тегерана по срыву изменения геополитической ситуации в регионе, то есть по торпедированию саудовско-американо-израильской сделки. Саудовская Аравия соперничает с Ираном, но она также позиционирует себя как флагман арабского мира и ей очень важно, особенно в последние годы, завоевать популярность среди арабов. Поэтому саудовцы выдвинули Израилю условие: примирение с палестинскими арабами. Без этого сближение Саудовской Аравии с Израилем может подорвать их авторитет в арабском мире. Все понимают, что полного примирения в обозримом будущем не будет, и Израиль не откажется от оккупации Западного берега реки Иордан, который он рассматривает в качестве своей "стратегической глубины". Скорее от Израиля хотят формального смягчения отношений с палестинцами, и, например, прекращения строительства израильских поселений на Западном берегу, смягчения блокады Сектора Газа, и так далее. Но если начнется новая палестино-израильская война, или даже широкая война Израиля на два фронта, с ХАМАС в Газе и с "Хезболлой" в Ливане, то и сделки Израиля с саудовцами не будет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это и есть сегодня важнейшая цель Ирана. Вот почему они координируют и направляют атаки ХАМАС и "Хезболлы" против Израиля. И вот почему они могли выбрать именно этот момент для начала такой операции.

– Какого развития событий стоит ожидать?

ХАМАС обрушил позиции Нетаньяху, и без того шаткие

– В сети сегодня гуляет сейчас такая аналогия: "Вы можете нанести внезапный удар Майку Тайсону, если он этого совсем не ждет, но если вы находитесь с ним в закрытой комнате, то уже вас не ждет ничего хорошего". ХАМАС нанес Израилю сильнейший удар. Думаю, это сильно изменит и Израиль, и весь регион. Проблема в том, что какими бы ни были первые неудачные реакции Армии обороны Израиля, она обладает огромной военной мощью. В Секторе Газа завтра может начаться куда более масштабная военная операция, чем в прошлом. Возможно, Биньямин Нетаньяху не решится ни на что феерическое, а просто ограничится бомбежками. Но эти бомбежки лишь приведут к жертвам среди мирного палестинского населения, не причинив фатального урона ХАМАС (и также не подняв упавший авторитет Нетаньяху). Так уже было. ХАМАС обрушил позиции Нетаньяху, и без того шаткие. Сегодня премьер-министр Израиля должен решать сложную задачу. Биби (как его зовут в Израиле) – не сторонник большой войны, и все долгое время своего правления он ее избегал.

Теперь все иначе. Либо Нетаньяху начнет большую войну с целью оккупации Сектора Газа, войну, которая может привести и к столкновению с ливанской "Хезболлой", и с Ираном, но такую войну, которая отвлечет внимание общества от его просчетов и которая окажется, быть может, в какой-то мере успешной дня него, либо он – политический труп, допустивший крупнейший провал израильских сил безопасности со времен войны Судного дня 1973 года. А когда и если он потеряет власть, его, возможно, посадят по уголовному делу, которое против него давно ведется. Что он выберет? Мы пока не знаем.