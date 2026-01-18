Послы ЕС соберутся на экстренное совещание после угроз Трампа

В воскресенье послы стран Евросоюза соберутся на экстренное совещание после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин для несогласных с его политикой по Гренландии. Встреча начнется в 16:00 по Гринвичу, пишет агентство Reuters.

Европейские лидеры осудили угрозы Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что введение пошлин подорвет трансатлантические отношения и может привести к "опасной нисходящей спирали".

"Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", – сказано в заявлении.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал решение американского президента "неожиданным". "Цель усиления военного присутствия в Гренландии, о котором говорит президент, заключается именно в повышении безопасности в Арктике", – добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин "неприемлемыми и недопустимыми". Он заявил, что Франция привержена принципу суверенитета и независимости государств в Европе и за ее пределами, поэтому его страна решила присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии.

"Никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями", – написал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "применение пошлин к союзникам для обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО является совершенно неправильным".

"Наша позиция по Гренландии предельно ясна – она является частью Датского королевства, и ее будущее – дело гренландцев и датчан", – заявил Стармер.

Неназванный европейски дипломат в разговоре с Associated Press отметил, что возникают вопросы о том, как Белый дом может попытаться ввести пошлины против отдельных стран, учитывая, что ЕС является единой экономической зоной с точки зрения торговли.

В субботу Трамп объявил, что с 1 февраля на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет наложена пошлина в 10%. С 1 июня она вырастет до 25%. Он добавил, что "эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии".

С 15 по 17 января Дания проводила в Гренландии учения "Арктическая стойкость", в которых участвуют европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию.