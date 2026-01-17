США введут пошлины для ряда европейских стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для несогласных с его политикой по Гренландии

С первого февраля на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет наложена пошлина в 10%. С первого июня она вырастет до 25%. Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети.

"Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются сделать это уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась", – настаивает Трамп.

Президент США утверждает, что на кону стоит национальная безопасность не только его страны, но и всего мира, а Дания в не в силах защитить остров от Китая и России силами "двух собачьих упряжек".

Ранее сегодня в Дании прошли акции в поддержку сохранения статуса Гренландии, они собрали тысячи человек.