"Посмертная маска страны". В соцсетях обсуждают "Минотавр" Звягинцева

На Каннском кинофестивале показали фильм Андрея Звягинцева "Минотавр". Это история о супружеской измене (своего рода авторский римейк фильма "Неверная жена" французского режиссера Клода Шаброля), которая в интерпретации Звягинцева превратилась в антивоенное или как минимум пацифистское высказывание, пишут критики.

Российский город, где по сценарию происходит действие фильма, построили в Латвии. На его улицах – плакаты с Z-символикой и "ветеранами СВО", как называют в России участников войны с Украиной.

"Когда ты запускаешь проект в 2022 году, а сценарий дописываешь в 2023-м, у тебя просто нет шансов обойти стороной контекст того, что происходит здесь и сейчас. Это физически невозможно. Нельзя снять сказку или мелодраму, полностью оторванную от социального, политического или любого другого контекста", – прокомментировал содержание фильма после премьеры сам режиссер.

Андрей Звягинцев уверен, что фильм не покажут в кинотеатрах в России, но считает, что картина найдет своих зрителей: "Думаю, в нынешних реалиях этот фильм не получит прокатное удостоверение. Но в России сейчас расцвет пиратства. Так что все, кто захочет его посмотреть, обязательно посмотрят. И все, кто умеет нажимать кнопку VPN, тоже обязательно его увидят. А мне, честно говоря, совершенно плевать, как именно – через пиратов или официально. Мне абсолютно все равно".

Еще живя в России, до войны, Звягинцев публично выступал в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого судили по обвинению в терроризме, и требовал допустить Алексея Навального к участию в выборах президента в 2018 году. После 2022-го осудил полномасштабное вторжение. Режиссер находился за пределами России, когда оно началось: он долго и тяжело лечился от последствий коронавируса, его даже пришлось ввести в искусственную кому, и исход лечения не был очевиден. О начале работы Звягинцева над новым фильмом стало известно в 2025 году.

Главные роли в "Минотавре" сыграли российские актеры Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Юрий Завальнюк, много снимавшиеся в сериалах и на второстепенных ролях, но мало известные зрителю фестивального кино. Также в нем снялась Варвара Шмыкова, которая уже играла у Звягинцева. Режиссеру и актерам после премьеры в Каннах зал аплодировал десять минут.

Неудивительно, что премьера "Минотавра" в Каннах очень активно обсуждалась в социальных сетях.

Некоторые посты сокращены.

Андрей Плахов

Не будет сильным преувеличением сказать, что никакого другого фильма-участника конкурса здесь не ждали так, как новой работы Звягинцева. Четырежды награжденный в Канне, он вернулся сюда после девяти лет отсутствия: их наполнили нереализованные проекты, тяжелая болезнь, эмиграция и полная перезагрузка в новых политико-экономических условиях. Сейчас становится понятен смысл этих испытаний и той миссии, которая вела режиссера к "Минотавру". Именно ему было суждено снять этот фильм о России сумрачных и тревожных 2020-х годов.

В сюжете картины (сценарий написан Звягинцевым совместно с Семеном Ляшенко) закодированы и даже никак не завуалированы базовые культурные параллели. Не только французские (Франция – родина кинематографа), но и греческие, от которых пошла европейская литература. Минотавр в античной мифологии – гибрид человека и быка, обитавший в критском лабиринте, куда ему ежегодно приносили из Афин четырнадцать жертв. Та же цифра 14 прозвучит с экрана, когда Глеб, региональный мини-олигарх, директор успешного транспортного предприятия, будет поставлен перед задачей выделить именно такое количество своих подчиненных для отправки на СВО. Время действия – осень 2022 года, в России идет частичная мобилизация, по железным дорогам везут танки.

Все фильмы Звягинцева продолжают традицию пережившего свой расцвет в ХХ веке "кино морального беспокойства", ставят болезненные вопросы общества, семьи и личности. Эти вопросы, актуальные и в мирное время, обострились до крайней степени в сегодняшней ситуации, когда идет война. Агрессия и насилие распространяются подобно вирусу; поражая один организм, они быстро провоцируют эпидемию. "Минотавр" – первое артикулированное российским режиссером антивоенное высказывание в крупной художественно-игровой форме. Никакой публицистики.

Стиль Звягинцева и его бессменного оператора Михаила Кричмана отличается изобразительной мощью. В "Минотавре" меньше живописной символики, а выход в метафизическое измерение происходит через чувственный режиссерский монтаж и минималистскую музыку (композиторы Евгений и Саша Гальперины). Уже пошли первые отклики на картину, в одном Питер Брэдшоу из "Гардиан" пишет: "Игра Мазурова и Лебедевой выдающаяся, а режиссура Звягинцева великолепна с его холодными композициями при дневном свете и сценами на мрачных улицах и в жилых кварталах".

Марина Сотникова

Андрей Звягинцев возвращается в Канны с новым фильмом – "Минотавр".

После нескольких лет молчания, тяжелой болезни, войны и эмиграции — снова большой экран и главный мировой фестиваль.

Само название звучит тревожно и символично. Минотавр – чудовище лабиринта, порождение страха, власти и жертвоприношения. Трудно не думать о том, что Звягинцев снова будет говорить о человеке, оказавшемся внутри системы, где выход всё время ускользает.

Для российского кино это тоже важный момент. На фоне цензуры, войны и почти полного разрушения независимого кинематографа именно такие режиссёры напоминают, что русская культура – это не только государственная пропаганда и "патриотические блокбастеры".

Евгения Шустикова

Режиссер со своей командой прошли по красной дорожке кинофестиваля мирового уровня. После премьеры зал аплодировал стоя. Долго аплодировал.

Андрей Звягинцев после начала полномасштабном войны в Украине сделал свой выбор. Он не вернулся в родную страну, которая стала агрессором. Он остался в Европе и делал свое дело.

В свободном мире свободный Человек.

Параллельно с этой историей наблюдаю за развитием сюжета из жизни жаб и гадюк.

Три мастера театрального дела, Олег Меньшиков, Дмитрий Певцов и Константин Райкин предпочли остаться в родной стране, отмолчаться или зигануть...

И сейчас между этими деятелями искусства разгорелся нешуточный спор! Можно ли публично критиковать и высказываться о творчестве других или НИзззяяяя?

Так и хочется написать им:

- Ау!!! Вы это серьезно?

Ваше государство каждый день убивает мирных жителей Украины!

Каждый день гибнут люди!

У Вас Женя Беркович и Светлана Петрийчук сидят в тюрьме по ложному обвинению!!! Как и тысячи политзаключенных.

А вы все про "Гамлета"… да про "Гамлета"…

Плохо играете, товарищи актеры…

Рабская психология пролезает и выдает вас.

Естественно, отзывы были не только восторженными – в конце концов, речь идет о художественном произведении, которое не может нравиться абсолютно всем.

Вячеслав Ширяев

Проблема сценария – в слишком "технологичном" (и даже – мастерском) соединении вневременной семейной трагедии с актуальной темой войны. Я рад, что осмысление очередного массового жертвоприношения левиафану-минотавру началось на главных экранах мира – и столь талантливо. Хорошо, что Звягинцев по-прежнему снимает "русское", а не "международное" кино. В репликах многое можно было изменить под английский или французский дубляж, но трудно переводимые обороты остались ради главной аудитории Мастера...

Очередная – посмертная маска страны получилась! Ну и бог с ним – с драмконфликтом. Пусть отсутствие Дилеммы останется лишь моей проблемой.

Божена Рынска

"Минотавр" Звягинцева уже окрестили первым антивоенным высказыванием русского режиссера о нынешней войне. Поэтому давайте сразу: это не антивоенное высказывание. Не манифест. Оно – умышленно не антивоенное. Режиссер Звягинцев — не рупор перестройки и не Элем Климов. К тому же, время "Иди и смотри" еще не пришло. Относительно публицистическим высказыванием был "Левиафан". "Минотавр" – нет. Звягинцев в этот раз работает не малярной кистью, а акварелью, да той – по мокрой бумаге, размывает тему СВО. И нарочно заковывает свою яростную нелюбовь к людям в лед. Он гасит температуру. Потому что его ненависть слишком глубока для лозунга.

Звягинцев сам за собой знает, что может не удержаться и скатиться в плакатность (Левиафан, куртка "Россия" на груди главной героини в финале "Нелюбви"), и в Минотавре держит себя в ежовых рукавицах.

Все, что Звягинцев снимает – он снимает о нелюбви. О своей нелюбви к биомусору, к недолюдям и к нелюдям. Он – пастор, но очень специфический. Он не пасет народы. Он их холодно тыкает мордой: "Посмотрите, ну какое же вы – говно! Эх, люди-люди. Как страшно рядом с вами жить".

komi boy

Фильмы звягинцева кажутся мне вымученным ворчанием старого профессора, который бьет по столу и заставляет студентов читать классику. За окном дождь и вороны дерутся за кусок мяса дохлого голубя

А кому-то показалась недостаточно профессиональной работа кинокритиков:

Премьера в Каннах, судя по некоторым наблюдениям, имела интересные особенности:

Vokia Bela

Несмотря на антивоенное содержание фильма, в Канны съехались российские знаменитости, в том числе Ксения Собчак. Говорят что в дни близкие к премьере, русской речи в Каннах стало заметно больше. Достать билет на премьеру "Минотавра" в русскоязычном сообществе стало отдельным предметом гордости.

Интерес к новой работе Звягинцева действительно огромный.

И, конечно, многие желают "Минотавру" успеха на самом престижном кинофестивале Европы.

Лиза Нащокина

Помню случайную встречу с Андреем под утро в Петербурге, когда у нас случился разговор - только вышла Нелюбовь, которую я не поняла, как и Елену, все скучала по Левиафану… Мифологичность мышления , и жизнь в нескольких реальностях это очень русское… Для меня миф или сон это и есть Реальность, все остальное - действительность… Поэтому Тарковский, поэтому Звягинцев… Пожелаем Андрею ветвь за Минотавра.

Ну а сам режиссер пока лишь выражает благодарность тем, кто вместе с ним работал над фильмом, и высказывает свое творческое кредо: